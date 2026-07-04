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Galerie: Rockharz Open Air, Freitag

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Galerie: Rockharz Open Air, Freitag

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  • Die Apokalyptischen Reiter, Rockharz 2026
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  • Fiddler's Green, Rockharz 2026
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  • Gothminister, Rockharz 2026
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  • Hiraes, Rockharz 2026
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  • Kreator, Rockharz 2026
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Seht hier eine Auswahl von Bildern vom Rockharz Open Air-Freitag.
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Live vom Rockharz 2026

Was geht am Rockharz 2026? METAL HAMMER ist für euch vor Ort. Unseren Festivalticker aus Ballenstedt findet ihr in Form unserer Story auf Instagram.

Einen ausführlichen Bericht vom Rockharz 2026 mit vielen exklusiven Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026!

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