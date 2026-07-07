Es klang nach einer perfekten Lösung nach dem Regen-Schlam(m)assel des vorherigen Jahres: Das Wacken Open Air hatte angekündigt, vor den Hauptbühnen Bodenplatten zu verlegen! Nur: Daraus wird nichts. Aus gutem Grund.

In einem „Infrastruktur-Update“-Video erklärt Wacken-CEO Andre Jürgens, warum sich die Pläne des Wacken Open Air bezüglich Bodenplatten geändert haben. Das Video findet ihr hier unten!

Demnach würden die Bodenplatten vor den Faster und Harder Stages dazu führen, dass sich das Regenwasser an einem anderen, „ungünstigen“ Ort sammeln würde. Nachvollziehbar, dass das nicht Sinn und Zweck der Maßnahme sein kann. Doch das heißt nicht, dass das Wacken Open Air gar nicht reagiert.

Bodenplatten, aber anderswo

Stattdessen verspricht Andre Jürgens im Video, dass die eigentlich vor der Hauptbühne geplanten Bodenplatten verdoppelt und anderswo verlegt werden: „Vor den Getränkeständen, vor den Essensständen, zwischen den Bühnen, bis tief in die Peripherie.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu dem neuen Plan mit den Bodenplatten und andere Maßnahmen wie mehr Sitzgelegenheiten und Sonnenschutz erörtert der Wacken-CEO im längeren Video:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.