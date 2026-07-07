Kaum zu glauben, aber wahr: Es gibt tatsächlich noch kein offizielles Black Sabbath-Buch — bis diesen Herbst. Denn dann werden die Heavy Metal-Schöpfer und der Verlag Rufus Publications ihre Publikation veröffentlichen. Im Oktober 2026 kommt ‘The Masters Of Reality — Why Black Sabbath Matter’ auf die Märkte dieser Welt. Kreativkopf hinter dem Titel ist der renommierte Fotograf Ross Halfin, welcher hierbei direkt mit der Band zusammengearbeitet hat.

Nachgereicht

Das Buch zeichnet die umfangreiche Geschichte von Black Sabbath nach — angefangen bei späten Sechziger Jahren bis eben zum finalen „Back To The Beginning“-Konzert am 5. Juli 2025. Halfin macht dies mithilfe von unzähligen Bildern und Erinnerungsstücken. Viele davon werden erstmals veröffentlicht und wurden extra für den 500 Seiten dicken Band kompiliert. Darüber hinaus finden sich in ‘The Masters Of Reality — Why Black Sabbath Matter’ Essays der Autoren Geoff Barton und Dave Ling, die dafür Interviews mit allen vier Band-Mitgliedern geführt haben.

Ross Halfin und das Quartett haben schon vor zwei Jahren damit begonnen, an dem Werk zu schrauben — und wollten es kurz nach dem Abschlusskonzert vergangenen Sommer ankündigen. Der aus heiterem Himmel erfolgte Tod von Ozzy Osbourne hat dem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Richtiger Zeitpunkt

„Ozzy und Sharon wollten das Buch kurz nach der letzten Show in Birmingham veröffentlichen, doch Ozzys plötzlicher Tod ließ die Musikwelt innehalten“, erläutert Halfin. „Ozzy war intensiv in das Projekt eingebunden und hatte – ebenso wie alle anderen Band-Mitglieder – die Einlegeblätter für das Buch bereits Monate vor dem letzten Konzert signiert. Nun, ein Jahr nach ‚Back To The Beginning‘, halten wir den richtigen Zeitpunkt für gekommen, das Projekt anzukündigen. Ein Buch, das unserer Meinung nach sowohl Black Sabbath als auch Ozzy würdigt und ihre enorme Bedeutung unterstreicht. Ich hoffe, es gefällt den Fans.“

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‘The Masters Of Reality — Why Black Sabbath Matter’ war in drei unterschiedlichen Ausführungen zu haben. Es gab zum einen die „Super Deluxe Signed Metal Edition“ mit lediglich 200 nummerierten Kopien. Von Verlagsseite heißt es hierzu: „Mit beeindruckenden Maßen von 303 mm Breite und 426 mm Höhe sowie einem Umfang von über 500 Seiten, gedruckt auf seidenmattem Kunstdruckpapier. Diese Ausgabe ist in einen handbearbeiteten Einband aus gebürstetem Metall gefasst. Der Buchrücken besteht aus recyceltem Leder mit einer violett-weißen Folienprägung.

Heftige Nachfrage

Das Buch wird in einer Klappschachtel aus recyceltem Leder geliefert und enthält zwei exklusive, limitierte Giclée-Drucke. Von dieser Ausgabe sind nur 200 nummerierte Exemplare erhältlich, Jedes Exemplar verfügt über ein einzigartiges Exlibris, das von Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward handsigniert wurde. Der Preis für diese Ausgabe beträgt 950 Pfund Sterling [ca. 1110 Euro — Anm.d.A:] zuzüglich weltweitem Versand.“

Von der „Super Deluxe Signed Edition“ gab es immerhin 300 nummerierte Exemplare. Die Eckdaten hier sind: 303 mm Breite, 426 mm Höhe, mehr als 500 Seiten, seidenmattes Kunstdruckpapier, Einband aus schwarzem Recycling-Leder mit violett-weißer Folienprägung (Vertiefung) und eingelassenem Druck der Musiker aus dem Jahr 1970. Auch diese Variante kam mit einem von Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward unterschriebenen Exlibris. Kostenpunkt: 650 Pfund Sterling [760 Euro] zuzüglich weltweitem Versand. Beide Ausgaben mit Unterschriften sind schon vergriffen.

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Aber es gibt noch die Standardausgabe mit dem Maßen von 246 mm auf 346 mm, einem bedruckten Einband mit Folienprägung und Leinenschuber, auf dessen Vorderseite das Motiv „Henry“ in weißer Folienprägung zu sehen ist. Dafür rufen Black Sabbath 99 Pfund Sterling [ca. 116 Euro] zuzüglich weltweitem Versand auf. ‘The Masters Of Reality — Why Black Sabbath Matter’ kann hier vorbestellt werden.

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