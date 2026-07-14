Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Cradle of Filth: Dani Filth weist Anschuldigungen zurück

Cradle Of Filth, Hamburg, Markthalle, 13.11.2024
Cradle Of Filth, Hamburg, Markthalle, 13.11.2024
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Laut Cradle Of Filth-Chef Dani Filth sind sämtliche Anschuldigungen seitens der klagenden Ex-Mitglieder haltlos und übertrieben.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Das vergangene Jahr war ziemlich turbulent für Cradle Of Filth. Der Abgang von Zoë Marie Federoff und Marek „Ashok“ Šmerda im August haben, hat eine regelrechte Lawine an Vorwürfen in Gang gesetzt. Allen voran warf das Ehepaar Federoff/Šmerda Dani Filth und dem Management Ausbeutung und unprofessionelles Verhalten und das Aufsetzen „psychopathischer“ Verträge vor. Es folgten Anschuldigungen seitens des Bandchefs und letztlich eine Sammelklage mehrerer ehemaliger Bandmitglieder.

Cradle Of Filth The Screaming of The Valkyries Männer T-Shirt schwarz M
Cradle Of Filth The Screaming of The Valkyries Männer T-Shirt schwarz M
von CREADLE OF FILTH
Für € 29,99 bei Amazon kaufen

Zu den Klagenden gehören neben Federoff und Šmerda der langjährige Gitarrist Paul Allender, die ehemalige Keyboarderin und Sängerin Lindsay Matheson (Lindsay Schoolcraft), der ehemalige Gitarrist Richard Shaw und Sasha Baxter (Sasha Massacre), die in zwei Musikvideos der Band auftrat. In der Klageschrift ist unter anderem von unerlaubter kommerzieller Nutzung der Abbildungen der Kläger sowie nicht gezahlte Lizenzgebühren die Rede. Darüber hinaus sind persönliche Beschwerden im Schriftstück aufgeführt. Ausstehende Gagen, Zerstörung von Equipment und Rufschädigung sind einige Punkte.

Aufgebauscht

Im Interview mit Hot Metal hat sich Dani Filth nun zu der kontroversen Situation geäußert. „Wir haben das einfach ignoriert. Wir – als Menschen, als Band und auch ich persönlich – hatten uns absolut nichts zuschulden kommen lassen. Die Sache wurde völlig aufgebauscht.“ Ihm zufolge habe die Sache keinerlei Auswirkung auf Cradle Of Filth gehabt, und alles sei in gewohnten Bahnen weitergegangen. Zum Glück für die Band und die Fans waren schnell Ersatzmusiker gefunden.

„Es ist wirklich schade, dass so etwas passiert. Aber das Leben hält ständig unvorhergesehene Wendungen bereit“, meint Filth weiter. Jenen, die die zahlreichen Besetzungswechsel bei Cradle Of Filth kritisieren, hat der britische Sänger zu sagen: „Bands entwickeln sich weiter. Niemand beschwert sich wirklich am Arbeitsplatz, wenn jemand das Büro, das Plattenlabel, die Radiosendung oder das Magazin verlässt. Es geht einfach darum, sich zu wandeln und zu überleben.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Am Keyboard stieß die Amerikanerin Kelsey Peters zur Band, und Ashoks Lücke an der Gitarre füllte erst der Tscheche Jiří Háb und nun der Brite Joff Bailey (Savage Messiah). Es bleibt dennoch spannend, wie es in der Schlammschlacht weitergeht und wie gut das aktuelle Line-up auf Platte funktioniert. Laut Filth arbeitet die Band nämlich gerade am Nachfolger zu THE SCREAMING OF THE VALKYRIES.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Heißes Angebot zum Open Air-Sommer: Keine Festival-Reportage verpassen, sechs Ausgaben METAL HAMMER abstauben und ordentlich sparen: 6 Hefte zum Sonderpreis für nur 19,95 € statt 59,40 € – jetzt limitiert im Festival-Abo-Deal unter www.metal-hammer.de/festivalabo/!

teilen
mailen
teilen

Themen

Anschuldigungen cradle of filth Dani Filth Ex-Mitglieder Klage lindsay schoolcraft Management Marek Šmerda Zoe Marie Federoff
Chris Fehn (Ex-Slipknot) erinnert an Joey Jordison
Chris Fehn (Slipknot)
Bei Slipknot als Perkussionist mit Joey Jordison mitzuhalten, war für Chris Fehn keine leichte Aufgabe. Der Musiker reflektiert die Zusammenarbeit.
Von 1998 bis 2019 war Chris Fehn Perkussionist bei Slipknot. Nicht so einfach, in Anbetracht dessen, dass Band-Kollege Schlagzeuger Joey Jordison oft unter den angesehensten Metal-Schlagzeugern gehandelt wird. Dennoch überwog die Bewunderung. Im Interview mit Meltdown vom WRIF-Radiosender erinnert Fehn an die Arbeit mit Jordison. Ein Phänomen Er sagt: "Es war einschüchternd, mit Joey Jordison zu arbeiten. Im Studio beobachtete ich ihn und und frage mich nur noch, was ich denn jetzt tun sollte, weil er alles konnte. Er war ein Phänomen. Aber es war cool, weil er verstand, dass die Perkussion ebenfalls eine große Rolle spielt. Er arbeitete an einigen…
Weiterlesen
Zur Startseite