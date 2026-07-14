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Blaze Bayley würde gern an Hall Of Fame-Zeremonie teilnehmen

Blaze Bayley
Ex-Iron Maiden-Frontmann Blaze Bayley live beim Hard Rock Hell VII Festival in Wales, am 30. November 2013
Foto: Getty Images, Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine/Future. All rights reserved.
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Stellvertretend für seine einstigen Kollegen von Iron Maiden würde Blaze Bayley gern an der Rock And Roll Hall Of Fame-Zeremonie teilnehmen.
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Iron Maiden ziehen in diesem Jahr bekanntlich in die Rock And Roll Hall Of Fame ein. Während die aktuelle Besetzung der Band wegen Tourneeverpflichtungen nicht persönlich anwesend sein kann – und auch nicht möchte – erklären sich immer mehr ehemalige Mitglieder dazu bereit. Erst im Mai schlug Ex-Gitarrist Dennis Stratton vor: „Sie sollen Nicko schicken. Oder Blaze, Nicko und mich, damit wir den Tag genießen können.“

Gemischte Reaktionen

Schlagzeuger Nicko McBrain, der am 7. Dezember 2024 in São Paulo sein letztes Konzert mit Iron Maiden absolvierte, hat diesbezüglich „gemischte Gefühle“, wie er erst kürzlich im Interview mit Capnharris verriet. Laut McBrain ist die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame „eine wunderbare Auszeichnung, ungeachtet der ganzen Politik, die dahintersteckt“.

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Sänger Bruce Dickinson hat indes immer wieder deutlich gemacht, dass er nichts von der Hall Of Fame hält. 2018 meinte er beispielsweise: „Ich halte die Rock And Roll Hall Of Fame für kompletten Schwachsinn. Das ist nur ein Haufen selbstgerechter Amerikaner, die den Rock’n’Roll nicht mal erkennen würden, wenn er ihnen ins Gesicht springen würde.“

Repräsentativ

Blaze Bayleyder von 1993 bis 1999 bei den Eiseren Jungfrauen sang, war jüngst zu Gast in der Hard Rock History Show. Dort gab er an, dass er gern an der Aufnahmezeremonie teilnehmen würde. „Ich würde die Band liebend gerne auf sehr positive Weise repräsentieren. Ich wäre unglaublich gerne ein Teil davon.“ Ihm zufolge ist dies „eine riesige Sache, etwas fürs ganze Leben“: „Was auch immer man von Auszeichnungen halten mag – wir machen das ja nicht wegen der Preise –, aber wenn man bedenkt, dass da auch Led Zeppelin dabei sind und so weiter, ist es also wirklich eine große Sache.“ 

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Zwar mache sich der 63-Jährige nicht allzu viele Gedanken darüber, findet es jedoch schön, „dass man an mich denkt und meine Arbeit gewürdigt wird – das ist ein wirklich wunderbares Gefühl“. Dann fügt der Brite hinzu: „Ich würde also sehr gerne zur Preisverleihung gehen.“ Die Zeremonie der Rock And Roll Hall Of Fame 2026 findet am 14. November statt – ein Tag, an dem Blaze Bayley nach eigenen Angaben bislang noch keine anderweitigen Verpflichtungen hat.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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