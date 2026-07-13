Iron Maiden haben ihr Konzert in Knebworth (U.K.) zu einem eigenen Festival aufgeblasen: Am 10 und 11.7.2026 spielten neben den Eisernen Jungfrauen auch The Hu, The Darkness, Airbourne, The Almighty – und Ex-Sänger Blaze Bayley!

Darüber hinaus gab es beim Eddfest verschiedene Themenbereiche und Bars. Zum Beispiel durften sich die Fans mit „Maidenville“ auf ein ausgedehntes Areal mit der bislang größten „Eddie’s Dive Bar“, einer zweiten Live-Musik- und Entertainment-Bühne, der „Trooper VIP Area“, dem Rummel „Unfair Funfair“ mit Fahrgeschäften und Spielen sowie dem Shop „Eddie’s Emporium“ freuen.

Darüber hinaus stellten Iron Maiden die „The Infinite Dreams Museum Experience“ auf die Beine — eine Ausstellung von Bühnenrequisiten und alten Gegenständen aus dem Universum der Band. Darunter: Der legendäre Pharaokopf von der „World Slavery Tour“, Eddies Strahlenpistole von der „Somewhere On Tour“ aus dem Jahr 1986, den elektrischen Stuhl von THE X-FACTOR, den Panzerkommandanten-Eddie von der „A Matter Of Life & Death Tour“, den Baphomet aus NUMBER OF THE BEAST, die Orgel aus ‘The Phantom Of The Opera’ von der „Maiden England“-Tour sowie persönliche Erinnerungsstücke der Band, die bis in die Zeit mit Paul Di’Anno zurückreichen.

Ein Video von der „Infinite Dreams Museum Experience“ eines Fans seht ihr hier:

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So sah die Setlist von Iron Maiden beim eigenen Eddfest-Festival aus:

Murders In The Rue Morgue Wrathchild Killers Phantom Of The Opera The Number Of The Beast Infinite Dreams Powerslave 2 Minutes To Midnight Rime Of The Ancient Mariner Run To The Hills Seventh Son Of A Seventh Son The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden Zugabe: Aces High Fear Of The Dark Wasted Years

Die Show wurde aufgezeichnet und soll später veröffentlicht werden. Die Aufzeichnung des Iron Maiden-Konzertes in Paris war durch einen Stromausfall unterbrochen worden.

Auch Ex-Sänger Blaze Bayley wurde für das Eddfest gebucht. Iron Maiden-Mitglieder sollen auch dabei gesehen worden sein, sich seine Show anzusehen. Bis auf wenige Ausnahmen konzentrierte sich Blaze bei dieser Gelegenheit natürlich auf Iron Maiden-Songs.

Die Setlist von Blaze Bayley beim Eddfest 2026

Lord Of The Flies Justice Of The Peace Judgement Of Heaven Sign Of The Cross Born As A Stranger The Clansman Man On The Edge Futureal The Angel And The Gambler

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