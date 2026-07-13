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Eddfest: Die Setlists von Iron Maiden und Blaze Bayley

Iron Maiden @ Rock im Park, 6.6.2026
Iron Maiden @ Rock im Park, 6.6.2026
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
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Das Eddfest 2026 von Iron Maiden ist Geschichte. So sah es auf dem Band-eigenen Festival aus!
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Iron Maiden haben ihr Konzert in Knebworth (U.K.) zu einem eigenen Festival aufgeblasen: Am 10 und 11.7.2026 spielten neben den Eisernen Jungfrauen auch The Hu, The Darkness, Airbourne, The Almighty – und Ex-Sänger Blaze Bayley!

Darüber hinaus gab es beim Eddfest verschiedene Themenbereiche und Bars. Zum Beispiel durften sich die Fans mit „Maidenville“ auf ein ausgedehntes Areal mit der bislang größten „Eddie’s Dive Bar“, einer zweiten Live-Musik- und Entertainment-Bühne, der „Trooper VIP Area“, dem Rummel „Unfair Funfair“ mit Fahrgeschäften und Spielen sowie dem Shop „Eddie’s Emporium“ freuen.

Darüber hinaus stellten Iron Maiden die „The Infinite Dreams Museum Experience“ auf die Beine — eine Ausstellung von Bühnenrequisiten und alten Gegenständen aus dem Universum der Band.  Darunter: Der legendäre Pharaokopf von der „World Slavery Tour“, Eddies Strahlenpistole von der „Somewhere On Tour“ aus dem Jahr 1986, den elektrischen Stuhl von THE X-FACTOR, den Panzerkommandanten-Eddie von der „A Matter Of Life & Death Tour“, den Baphomet aus NUMBER OF THE BEAST, die Orgel aus ‘The Phantom Of The Opera’ von der „Maiden England“-Tour sowie persönliche Erinnerungsstücke der Band, die bis in die Zeit mit Paul Di’Anno zurückreichen.

Ein Video von der „Infinite Dreams Museum Experience“ eines Fans seht ihr hier:

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So sah die Setlist von Iron Maiden beim eigenen Eddfest-Festival aus:

  1. Murders In The Rue Morgue
  2. Wrathchild
  3. Killers
  4. Phantom Of The Opera
  5. The Number Of The Beast
  6. Infinite Dreams
  7. Powerslave
  8. 2 Minutes To Midnight
  9. Rime Of The Ancient Mariner
  10. Run To The Hills
  11. Seventh Son Of A Seventh Son
  12. The Trooper
  13. Hallowed Be Thy Name
  14. Iron Maiden
  15. Zugabe:
  16. Aces High
  17. Fear Of The Dark
  18. Wasted Years

Die Show wurde aufgezeichnet und soll später veröffentlicht werden. Die Aufzeichnung des Iron Maiden-Konzertes in Paris war durch einen Stromausfall unterbrochen worden.

Auch Ex-Sänger Blaze Bayley wurde für das Eddfest gebucht. Iron Maiden-Mitglieder sollen auch dabei gesehen worden sein, sich seine Show anzusehen. Bis auf wenige Ausnahmen konzentrierte sich Blaze bei dieser Gelegenheit natürlich auf Iron Maiden-Songs.

Die Setlist von Blaze Bayley beim Eddfest 2026

  1. Lord Of The Flies
  2. Justice Of The Peace
  3. Judgement Of Heaven
  4. Sign Of The Cross
  5. Born As A Stranger
  6. The Clansman
  7. Man On The Edge
  8. Futureal
  9. The Angel And The Gambler


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