2025 trennten sich die Hard-Rocker Guns N’ Roses augenscheinlich friedlich und einvernehmlich von ihrem langjährigen Schlagzeuger Frank Ferrer. Das gaben sie in einem Statement auf Social Media bekannt, in dem sie sich auch bei Ferrer für die gemeinsame Zeit bedankten. Im Interview mit Brian Hiatt vom Rolling Stone spricht der Schlagzeuger nun erstmals über den Abschied.

Kein Streit

Auf die Frage, ob er etwas bezüglich der Trennung zu sagen hätte, meint Frank: „Alles hat ein Ende. Ich habe das schon oft gesagt, aber ich wusste, dass es nicht für immer sein würde. Ich war einfach froh, dass ich das damals machen durfte — und jetzt tue ich etwas anderes. So einfach ist das.“ Laut Ferrer sei „nichts dramatisches“ passiert, um die Trennung herbeizuführen. „Wir haben uns nicht gestritten oder so“, betont er.

Darauf angesprochen, dass der Schlagzeuger die Situation locker wegstecke, antwortet der 60-Jährige: „Ich habe nicht viele Erwartungen. Ich gehe nicht durchs Leben und gehe davon aus, dass die Dinge irgendwie sein müssen. Ich nehme sie so, wie sie sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich arm in New York City aufgewachsen bin.

Keine Aussprache

Wenn man keine Erwartungen hat, hat man auch keine Enttäuschungen. Ich versuche, nicht enttäuscht zu werden. Manchmal vermisse ich es schon, aber manchmal auch nicht— genau, wie mit allem anderem im Leben. Nur weil ich nicht mehr mit ihnen spiele, bedeutet das nicht, dass ich diese ganzen Leute nicht mehr in meinem Leben habe. So war das gestern und so ist es heute“, erklärt der Musiker.

Auf die Frage, ob es mit Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose eine Aussprache gegeben habe, meint Ferrer: „Es war keine Situation, bei der das nötig gewesen wäre. Ich bin mir sicher, dass wir mal wieder zusammen kommen werden. Die Dinge verändern sich nun mal. Nichts bleibt gleich, das ist alles.“

Keine Erwartungen

Darauf angesprochen, dass es in Zukunft vielleicht wieder die Möglichkeit gebe, mit Rose zu spielen, fügt er hinzu: „Vielleicht. Ich erwarte das nicht. Ich erwarte grundsätzlich nichts. Aber ich bin sicher, dass Axl und ich in Zukunft mal wieder abhängen und vielleicht miteinander spielen. Vielleicht aber auch nicht. Da herrscht keinerlei böses Blut.“ Ferrer ersetzte 2006 Bryan „Brain“ Mantia am Schlagzeug, weil dieser es vorzog, sich um sein neugeborenes Kind und seine Frau zu kümmern. Franks 19-jähriger Einsatz macht ihn zum langjährigsten Schlagzeuger von Guns N’ Roses. 2025 wurde er durch Isaac Carpenter ersetzt.

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