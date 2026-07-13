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Josh Homme (QOTSA) trällert für Shania Twain

Shania Twain hat Queens Of The Stone Age-Boss Josh Homme für einen Song rekrutiert
Shania Twain hat Queens Of The Stone Age-Boss Josh Homme für einen Song rekrutiert
Foto: Matthew Baker/Getty Images for ABA + Bianca de Vilar/Redferns. All rights reserved.
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Wer so einen Hüftschwung wie Queens Of The Stone Age-Chef Josh Homme hat, darf auch für Shania Twain im Background singen.
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Beinharte Kuttenträger und Hüter der Trveness werden sich bei dieser Meldung denken: ‘That Don’t Impress Me Much’. Aber Stoner Rock-Fans könnten womöglich ein Ohr riskieren. Denn Josh Homme hat sich für einen Song mit der Country-Sängerin Shania Twain zusammengetan. So hat die Kanadierin den Queens Of The Stone Age-Frontmann, -Gitarrist und -Strippenzieher für ihren neuen Track ‘Faded Blue Jeans’ gewinnen können.

Nicht beeindruckt?

Das Lied kommt als Vorbote ihres neuen Studioalbums LITTLE MISS TWAIN daher, welches am 24. Juli 2026 erscheint. Homme tritt dabei während der Refrains als Background-Sänger in Aktion und verleiht dem Stück eine echt lässig-zurückgelehnte Note. Seine dunkle Stimme passt auf seltsame Art perfekt zum Country-Flair.

In der Pressemitteilung zum Track heißt es: „‘Faded Blue Jeans’ ist eine nostalgische, gitarrenbetonte Hymne mit einem rebellischen Rock- und Blues-Spirit. Der Song wurde von Shania Twain im Alleingang geschrieben und fängt die Intensität der ersten Liebe sowie das Aufbegehren der Teenagerzeit ein. Inspiriert von einer ihrer eigenen Beziehungen in der Jugend, spiegelt das Lied den unerschütterlichen Glauben wider, dass die junge Liebe ewig halten könnte. Angetrieben von einer rauen Produktion und ansteckender Energie, lässt der Song den rebellischen Rock und Blues aufleben, der Twains Jugend prägte, und feiert zugleich die Freiheit, das Selbstvertrauen und die Emotionen des Erwachsenwerdens.“

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Doch damit nicht genug: Josh Homme hat sich nach ‘Colony Of Birchmen’ (vom Album BLOOD MOUNTAIN, 2006) zum zweiten Mal mit Mastodon zusammengetan. Denn die Prog-Sludger aus Atlanta, Georgua haben gerade eben ihr brandneues Studiowerk MARROW DEEP für den 28. August 2026 angekündigt — und im Zuge dessen eine zweite Vorabsingle rausgehauen. So birgt ‘Snakes For Dinner’ eben die Überraschung, dass die Stoner Rock-Ikone gegen Ende des Stückes ebenfalls als Gastvokalist in Erscheinung tritt.

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Derzeit reüssieren Queens Of The Stone Age im Vorprogramm von System Of A Down auf deren Konzertreise durch Europa. Hierzulande spielte das Quintett vergangene Woche daher im Berliner Olympiastadion sowie im Düsseldorfer Open Air Park auf.

Setlist: Queens Of The Stone Age —
Berlin/Düsseldorf 2026

  1. Regular John
  2. The Lost Art Of Keeping A Secret
  3. Feel Good Hit Of The Summer
  4. Sick, Sick, Sick
  5. The Fun Machine Took A Shit And Died
  6. Paper Machete
  7. My God Is The Sun
  8. Run, Pig, Run
  9. Little Sister
  10. Go With The Flow
  11. No One Knows
  12. A Song For The Dead


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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