Queens Of The Stone Age-Mastermind Josh Homme sprach mit Booker and Stryker von ALT 98.7 FM über seinen verschlechterten Gesundheitszustand während der Aufnahmen zu dem Live-Album ALIVE IN THE CATACOMBS. Im Juli 2024 hatte der Sänger mit Folgen seiner Krebs-OP von 2022 zu kämpfen und musste aufgrund dessen auch einige Konzerte absagen.

Intensive Erfahrung

Im Interview beschreibt er seine Erfahrung in den Pariser Katakomben: „Dieser Ort ist so interessant, weil er so dominierend ist. Es fühlte sich an, als seien wir dort, um dem Ort zu dienen. Und er ist nicht deprimierend oder traurig, aber auch nicht glücklich. Er ist einfach nur intensiv.

Und dass ich einige gesundheitliche Probleme hatte … Ich fühle mich großartig, obwohl mir gesagt wurde, dass ich eine Weile außer Betrieb sein würde. Das bin ich nicht, und dafür bin ich dankbar. Und ich glaube, dass ich mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, macht es sogar besser“, meint Homme.

Grenzgänger

„Es ist besser. Weil gute Dinge nicht einfach sind. Und der Schmerz, die körperliche Seite davon ist vorübergehend, weil ich darüber schon längst nicht mehr nachdenke. Und selbst in dem Moment dachte ich mir: ‚Ja und? Es tut weh. Und jetzt?‘. Ich wollte es so dringend. Ich habe so lange daran gearbeitet, und wir waren so nah dran. Und jetzt soll ich umdrehen und aufgeben, weil es wehtut? Was würde ich denn machen, wenn ich aufgegeben hätte? Was sollte ich dann machen? Morgens aufstehen und einen Kaffee kochen? Was mache ich dann?“, grübelt der Frontmann.

Der Musiker sieht die Situation als den richtigen Moment zu zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Er sagt: „Man bekommt nicht oft die Chance zu zeigen, woraus man gemacht ist, wer man ist und wie weit man gehen würde. Und ich finde, das macht es intensiver und macht es das wert.

Entscheidungen treffen

Es gibt Leute, die sich um einen sorgen, und es ist wundervoll, wenn sie einem sagen, dass man es lieber lassen und gehen sollte. Ich verstehe das. Aber ich dachte mir: ,Nein, wir sind jetzt hier.‘ Ich mag diese Momente, in denen man sich entscheidet, ob man das jetzt verdammt noch mal macht oder nicht. Schluss mit dem Gerede“, meint er.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Solche Momente fordern einen heraus, und der Künstler sehnt sich nach solchen Situationen, wie er erzählt: „Ich finde, die sind wichtig. Es ist okay, wenn die Dinge manchmal schwer sind. Und es gab viele Momente, in denen ich fünf Minuten brauchte, um den Schmerz kurz abzulaufen. Aber es hat mich auch gefreut, dort zu sein. Und ich finde es okay, dass beides gleichzeitig existiert.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.