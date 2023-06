Josh Homme (QOTSA) hatte Krebs

Queens Of The Stone Age-Mastermind Josh Homme hat schwere Jahre hinter sich

Diesen Freitag erscheint das neue Studioalbum von Queens Of The Stone Age . Auf IN TIMES NEW ROMAN… verarbeitet Frontmann und Gitarrist Josh Homme diverse Schwierigkeiten, die er in seinem Privatleben bewältigen musste — darunter eine wilde Scheidung von The Distillers -Gitarristin und -Sängerin Brody Dalle. Wie der Musiker nun im Interview mit „Revolver“ ausplauderte, bekam der 50-Jährige vergangenes Jahr überdies eine Krebsdiagnose. Die zugehörige OP verlief erfolgreich, allerdings dauere die Heilung weiter an.

„Ich sage niemals, dass es nicht schlimmer kommen kann“, sinniert Josh Homme über seine körperliche und seelische Leidenszeit. „Das sage ich nie — und ich würde nicht dazu raten. Der Krebs ist einfach nur das i-Tüpfelchen einer interessanten Phase. Ich bin extrem dankbar, dass ich dies durchstehen werde. Und ich werde darauf als etwas zurückschauen, das beschissen ist, aber mich besser gemacht haben wird. Ich bin damit im Reinen. Es gibt eine Menge Sachen, die ich machen will. Und es gibt viele Leute, mit denen ich sie tun will.“

Darüber hinaus geht Josh Homme noch tiefgehender auf seine emotionalen Tiefschläge ein. „Ich hatte definitiv einen ernsthaften Fall von Gefühlskrankheit [damit spielt der QOTSA-Chef auf den neuen Song ‘Emotion Sickness’ an — Anm.d.A.]. Es gab Zeiten, in denen ich es fast nicht geschafft hätte. Es ist okay für mich, darüber zu grübeln. Doch es ist nicht okay, dabei zu verweilen und mich selbst zu bemitleiden. Dies waren die dunkelsten vier Jahre meines Lebens. Doch auch das ist okay.

Der Herzschmerz, meine Fehler, diese Tode und meine eigenen körperlichen Dinge, mit denen ich mich beschäftige … Auch wenn das alles passiert ist und mein altes Leben zertrümmert hat, konnte ich aus den Trümmern ein Schiff bauen, das bald auslaufen wird. Ich werde auf diesen Trümmern in mein neues Leben gleiten.“

