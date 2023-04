Krebsdiagnose: Ice Nine Kills-Gitarrist fährt nicht auf Tour

Dan Sugarman mit Ice Nine Kills 2020 in Madrid

Ice Nine Kills befinden derzeit auf Europatournee — sowohl als Support für Metallica als auch als Headliner einer eigenen Konzertreise. Bei all diesen Shows müssen die Horror-Metaller jedoch auf ein Bandmitglied verzichten. Bei Lead-Gitarrist Dan Sugarman wurde nämlich kürzlich ein Knoten an seinem Hals gefunden. Die anschließend gestellte Diagnose war leider nicht das, was sich der Musiker erhofft hat. So muss der US-Amerikaner zuhause bleiben und sich behandeln lassen.

Gesundheit geht vor

„Vor nicht allzu langer Zeit — als wir gerade dabei waren, meine Rückkehr ins Tourleben von Ice Nine Kills klarzumachen — fanden wir einen Klumpen an meinem Hals“, führt Sugarman in einem Video aus (siehe unten). „Nach einem Haufen Biopsien, MRT-Untersuchungen und vielen schlaflosen Nächten habe ich den Anruf bekommen, den niemand jemals bekommen will. Ich habe eine Mannschaft an unglaublichen Ärzten, in die ich vertraue. Wir haben einen Plan und ich bin bereit, mit meiner Heilung fortzufahren — umgeben von meinen Freunden, meiner Familie und meinen Lieben.

Darauf basierend ist klar geworden, dass ich zuhause bleiben und wortwörtlich die Tour meines Lebens aussetzen muss — oder zumindest den Anfang davon.“ Des Weiteren versicherte der Saitenhexer, dass es schon sicher ist, dass er wieder gesund wird. Überdies verriet Sugarman, dass die Schilddrüse betroffen ist. Doch damit nicht genug: Ice Nine Kills haben hochkarätigen Ersatz für Dan aufgetan. So werden sowohl Miles Dimitri Baker (Interloper) als auch Doc Coyle (Bad Wolves, God Forbid) auf der aktuell laufenden Tournee aushelfen. Zusammen mit Ricky Armellino ergebe das eine „dreifache Gitarrenattacke“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dan Sugarman (@dansugarman)

