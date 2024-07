Queens Of The Stone Age: Not-OP für Josh Homme

Unschöne bis beunruhigende Nachrichten erreichen uns aus dem Lager von Queens Of The Stone Age. Die Stoner Rock-Legenden sahen sich gezwungen, die restlichen Termine ihrer aktuell laufenden Europatournee abzusagen. Der Grund: ein medizinischer Notfall bei Josh Homme, der eine Not-Operation in der US-amerikanischen Heimat notwendig macht.

„Queens sind am Boden zerstört darüber verkünden zu müssen, dass Josh Homme wegen einer Not-OP unmittelbar in die Vereinigten Staaten von Amerika zurückkehren muss“, vermeldet die Band in den Sozialen Medien. „Wir haben jeden Versuch unternommen, um durchzuziehen und für euch zu spielen. Doch es ist nicht länger eine Option, weiterzumachen. In Konsequenz werden Queens Of The Stone Age folgende Konzerte nicht spielen:

10.07. FR-Vitrolles, Festival Jardin Sonore

13.07. SK-Trencin, Pohoda Festival

16.07. Berlin, Zitadelle Spandau

17.07. CZ-Ostrava, Colours Of Ostrava

18.07. AT-Wien, METAstadt – Vienna, AT

20.07. RO-Cluj, Electric Castle Festival

23.07. HR-Zagreb, SRC Salata

24.07. HR-Zagreb, SRC Salata

27.07. GR-Athen, Athens Rocks“

Betroffen ist demnach auch das Stelldichein in der deutschen Hauptstadt. Zuletzt gaben sich Queens Of The Stone Age am vergangenen Samstag, den 6. Juli 2024 in Mailand die Live-Ehre. Zuvor hatte die sechsköpfige Formation bereits ihren für den 5. Juli angesetzten Auftritt beim AMA Music Festival im italienischen in Romano d’Ezzelino wegen einer nicht näher genannten Krankheit gecancelt. Josh Homme und Co. waren mit ihrem aktuellen Album IN TIMES NEW ROMAN… im Gepäck unterwegs. Beim Rock Im Park-Gastspiel Anfang Juni in Nürnberg gab Homme an, er wäre erst kürzlich am Handgelenk operiert worden. Womöglich war diese Blessur noch nicht vollständig verheilt oder ist wieder aufgebrochen.

