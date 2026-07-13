So langsam nehmen Mastodon immer mehr Fahrt auf. Ein erstes musikalisches Lebenszeichen haben die US-Prog-Sludger neulich bereits mit dem Vorab-Track ‘Your Ghost Again’ rausgehauen. Nun legt das Quintett nach: Zum einen soll das sehnsüchtig erwartete neue Album im Spätsommer erscheinen: MARROW DEEP (das man hier vorbestellen kann) kommt am 28. August 2026 über Loma Vista Recordings auf die Märkte dieser Welt.

Tauerarbeit

Doch damit nicht genug: Mastodon lassen sich nicht lumpen und füttern die Fans weiter an — und zwar mit der neuen Single ‘Snakes For Dinner’, die eine Überraschung beinhaltet. So mischt hierbei Queens Of The Stone Age-Mastermind Josh Homme als Gastsänger mit und ist überdies im zugehörigen Musikvideo zu sehen (siehe unten).

Mastodon mussten in den letzten Jahren unter anderem die Trennung von ihrem langjährigen Lead-Gitarristen Brent Hinds und seinen Tod verdauen, welcher wenige Monate nach dem Split bei einem Motorradunfall verunglückt ist. So kommt MARROW DEEP als der erste Longplayer daher, auf dem Gitarrist Nick Johnston zu hören ist. Außerdem hat Keyboarder João Nogueira einiges beigetragen. Die Gruppe hat MARROW DEEP in ihrem eigenen West End Sound Studio in Atlanta gemeinsam mit Patrik Berger (Lana Del Rey, Charli XCX) und Kurt Ballou (High On Fire, Converge) koproduziert und von Andrew Scheps (Adele, Black Sabbath, Metallica) abmischen lassen.

Neben Josh Homme werden in Bälde noch mehr Gastmusiker bekannt gegeben. Der Queens Of The Stone Age-Frontmann hat sich nach ‘Colony Of Birchmen’ (vom Album BLOOD MOUNTAIN, 2006) zum zweiten Mal mit Mastodon zusammengetan. Erst kürzlich haben die Metaller den Kurzfilm ‘The Mastodon In The Room’ veröffentlicht, in dem sie versuchen, die unbewältigte Trauer über den Verlust von Brent Hinds zu verarbeiten und die Trennung von ihm zu erläutern. „Der Film ist eine beeindruckende Bestandsaufnahme ihrer bemerkenswerten 25-jährigen gemeinsamen Reise und geht dabei ehrlich und offen auf die Beziehungsdynamik ein, die zur Trennung führte“, heißt es von Seiten der Plattenfirma dazu.

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Mastodon-Bassist Troy Sanders lässt zudem über die Arbeiten am neuen Album MARROW DEEP ausrichten: „Bill, Brann und ich sind begeistert, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, das zu tun, und wir haben weitere Mitglieder, die einfach überglücklich sind, mit uns in der Band zu sein. Das ist ein magisches Gefühl, das uns immer wieder dazu bringt, zur Bandprobe gehen zu wollen. Es erinnert an die allerersten Anfänge unserer Band, als alle Mitglieder hungrig waren und voller Vorfreude gemeinsam an die Arbeit gingen. Und wir sind begeistert, dass wir die Gelegenheit haben, dieses Album aufzunehmen.“

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