Schon seit es The Dead Daisies gibt, herrscht bei der Band ein Kommen und Gehen. Einzig Gitarrist David Lowy ist schon seit 2012 dabei. Neben ihm gehören Ex-Whitesnake-Gitarrist Doug Aldrich und eigentlich Drummer Brian Tichy, Bassist Michael Devin (beide ebenfalls unter anderem bei Whitesknake) sowie Sänger John Corabi (Ex-Mötley Crüe) dazu. Aktuell ist jedoch weder Corabi, noch Tichy oder Devin bei Auftritten der Band anwesend.

Zuletzt gab es eine Reunion-Show mit Glenn Hughes (Deep Purple, Black Sabbath), der bereits von 2019 bis 2023 Teil der Besetzung war und sowohl den Gesang als auch den Bass ausfüllt. Am Schlagzeug saß Tommy Clufetos, der 2021/2022 bereits eine Zeit lang für The Dead Daisies trommelte. Am 2. Oktober soll eine Wiederholung dessen stattfinden, was unter dem Banner „The Purple Daisies“ läuft. Das Set soll dabei zu gleichen Teilen aus jeweils zehn Songs der Dead Daisies und von Deep Purple bestehen.

Drin oder nicht?

Im Gespräch mit Rock Interview Series wurde John Corabi gefragt, wie seine Pläne mit The Dead Daisies aussehen und ob derlei überhaupt vorhanden sind. Der Sänger anwortet etwas brüskiert: „Ich bin mir nicht sicher, Mann, denn – ganz ehrlich gesagt – ich weiß gar nicht, was bei der Band gerade vor sich geht. Michael und ich sitzen da und rätseln.“ Offenbar sind die derzeitigen Umstände für Corabi und Michael Devin suspekt und ungewiss zugleich.

Als John Corabi dem Managment und seinen Kollegen bei The Dead Daisies mitteilte, dass er einen Plattenvertrag für ein Soloalbum unterschrieben hat, seien alle Partein damit d’accord gewesen. Ihm sei sogar mitgeteilt worden, dass die Band für ein Jahr pausiere und er sich somit auf sein eigenes Projekt NEW DAY konzentrieren könne. „Dann sind wir auf Tour, und plötzlich heißt es, sie spielen eine Show mit Glenn Hughes – den ich übrigens verehre, also bitte nichts Falsches hineininterpretieren.“

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Obendrein haben Doug Aldrich und Co. das Live-Album LIVE PLUS FIVE veröffentlicht – scheinbar ohne, dass Corabi und Devin vorher etwas davon wussten. „Sie haben die Platte quasi eine Woche nach meiner herausgebracht, und ich denke mir nur: ‚Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert.‘ Michael und ich fragen uns also: ‚Sind wir eigentlich noch bei den Daisies angestellt oder nicht?‘ Ich weiß es einfach nicht.“

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