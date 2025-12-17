Der ehemalige Mötley Crüe– und derzeitige The Dead Daisies-Sänger John Corabi hat in der Vergangenheit immer wieder Alleingänge unternommen. Nach der Platte UNPLUGGED (2012) und einigen Singles folgte nun die offizielle Ankündigung eines weiteren Langspielers.

Ein neuer Tag

Das Album trägt den Titel NEW DAY und erscheint am 24. April 2026 via Frontiers Music. Die gleichnamige erste Single-Auskopplung gibt schon mal einen Eindruck, wohin die Reise mit der Platte gehen soll. Dazu erklärt John Corabi: „‘New Day’ ist ein positiver, mitreißender Song mit der Botschaft: Genieße das Leben! Hör auf zu jammern und dich darüber zu beschweren, wie unfair das Leben ist, und genieße die kleinen schönen Dinge, die das Leben zu bieten hat. Nimm die nötigen Veränderungen vor, um dein Leben zu verbessern! Veränderung beginnt im Inneren…“

Enthalten sind zudem die bereits veröffentlichten Singles ‘Così Bella (So Beautiful)’ (2021) und ‘Your Own Worst Enemy’ (2022). Begleitet wird Corabi bei den Stücken von Marti Frederiksen (Backing Vocals, Gitarre, Klavier und Percussion), Evan Frederiksen (Schlagzeug, Bass, Hammondorgel, E-Gitarre, Mandoline und Programmierung), Richard Fortus (Guns N’ Roses) an der Lead-Gitarre, Paul Taylor (Winger, Steve Perry) an Klavier, Orgel und Clavinet sowie Gitarrensoli von Charlie Starr (Blackberry Smoke).

NEW DAY Tracklist

New Day That Memory Faith, Hope And Love When I Was Young One More Shot 1969 Laurel Good To Be Back Here Again Love That’ll Never Be Così Bella Your Own Worst Enemy Everyday People

Für Februar/März 2026 ist außerdem eine kleine Europatournee geplant, bei der das neue Liedgut live präsentiert werden soll. Fans in Deutschland gehen dabei leider leer aus. Bis dahin lässt John Corabi die Hörerschaft wissen: „Ich freue mich riesig, dass alle diese neue Song-Sammlung hören können! Ich wollte ein Album mit abwechslungsreichen, authentischen Songs zusammenstellen, die an die Musik meiner Jugend erinnern, und ich glaube, das ist mir gelungen! Es ist ein klassisches Rock’n’Roll-Album im Stil der Sechziger und Siebziger Jahre. Laut aufdrehen und genießen!“

John Corabi – Live 2026

21.02. A-Telfs, Rathaus Saal Telfs

22.02. CH-Pratteln, Kulturfabrik Z7

—

