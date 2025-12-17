Toggle menu

Social Distortion: 1. Album seit 15 Jahren kommt im Frühjahr

Mike Ness von Social Distortion während des "2025 KROQ Almost Acoustic Christmas" am 13. Dezember 2025 im Kia Forum in Inglewood
Mike Ness von Social Distortion während des "2025 KROQ Almost Acoustic Christmas" am 13. Dezember 2025 im Kia Forum in Inglewood
Foto: Getty Images for Audacy, Kevin Winter. All rights reserved.
von
Fans von Social Distortion dürfen sich auf das erste Album von Mike Ness und Co. seit anderthalb Jahrzehnten freuen.
Social Distortion haben seit 15 Jahren keinen neuen Longplayer mehr veröffentlicht. Doch nun haben die kalifornischen Punk-Rocker endlich eine frische Platte am Start. Dies gab Frontmann Mike Ness und Co. während eines Interviews im Umfeld des „KROQ Almost Acoustic Christmas 2025“, welches am Samstag, den 13. Dezember 2025 im Kia Forum in Los Angeles stattfand.

Der Weg zurück

Auf das Gerücht angesprochen, dass das neue Social Distortion-Album Anfang 2026 erscheinen soll, entgegnete Mike Ness: „Im Mai.“ In einem separaten Post in den Sozialen Medien verkündete Ness, dass die erste Single der Scheibe im Januar ausgekoppelt wird. Des Weiteren kam das Gespräch auf den Gesundheitszustand von Mike, welcher im Juni 2023 erstmals von bei ihm festgestelltem Mandelkrebs berichtete. „Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr leben würde“, gestand der Social Distortion-Kopf. „In meinem Leben habe ich manche schweren Dinge und gefährlichen Situationen durchgestanden, wie man sich vorstellen kann, aber nichts Vergleichbares.“

Weiter führte Ness noch ein wenig näher aus, wie sich seine Genesung gestaltete. „Ich musste wieder lernen zu essen und zu schlucken — alles. Sie sind da rein gegangen – haben einen Roboter geschickt. Ich nenne den Roboter Ike. Er ist runtergegangen und hat meine Mandel und den Tumor herausgeschnitten. Und dann kam der zweite Teil der Operation, wobei sie meinen Hals aufgeschnitten und die Lymphknoten entnommen haben. Daher konnte ich keine Nahrung zu mir nehmen. Aus der OP kam ich mit einer Drainage und einer Ernährungssonde. […] Meine Stimme ist stärker als jemals zuvor. Ich finde, ich singe, als gäbe es kein Morgen. Jede Show ist großartig, weil ich so singe.“

Gegründet hat Mike Ness Social Distortion im Jahr 1979. Im Laufe seiner Karriere hat das Quartett sieben Studiowerke und einige Hymnen wie ‘Story Of My Life’, ‘Ball And Chain’ sowie ‘Prison Bound’ rausgebracht. Der letzte Wurf HARD TIMES AND NURSERY RHYMES erschien 2011.


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

