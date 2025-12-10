Toggle menu

Stryper: Michael Sweet hat Schilddrüsenkrebs

Stryper, Michael Sweet
Michael Sweet mit Stryper bei einem Auftritt in Monterrey, Mexiko am 11. Juli 2025.
Foto: Getty Images, Medios y Media. All rights reserved.
von
Stryper-Frontmann Michael Sweet hat bekanntgegeben, dass bei ihm papilläres Schilddrüsenkarzinom diagnostiziert wurde.
Michael Sweet, seines Zeichens Frontmann von Stryper, hat offenbart, mit papillärem Schilddrüsenkarzinom, der häufigsten Form von Schilddrüsenkrebs, zu laborieren. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Sweet mit Krebs konfrontiert sieht. 2009 verlor er seine damalige Ehefrau Kyle nach einem zweijährigen Kampf gegen Eierstockkrebs. Nicht einmal ein Jahr später heiratete der überzeugte Christ wieder.

Glaube und Zuversicht

Über seine Facebook-Seite wendet sich der Stryper-Sänger an seine Fans, die sich offenbar häufiger nach seinem Befinden erkundigt haben. Sweet schreibt: „Ich habe mit meinem Endokrinologen gesprochen, und leider war die Biopsie vom 17.11. (ein Knoten in meiner rechten Schilddrüse) positiv. Bösartig. Ich habe am Montag, den 15.12. (nach der Weihnachts-Show), einen Termin für ein CT und einen Ultraschall. Anschließend treffe ich mich am 22.12. mit meinem Arzt/Chirurgen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.“

Der Zeitplan sowie sämtlich Termine, die die Band auf dem Plan hat, bleiben bestehen, so der Musiker. Daher wollen Stryper noch vor Ende dieses Jahres mit den Aufnahmen für das neue Album beginnen. „Nach Abschluss der Aufnahmen werde ich mich einer weiteren Operation unterziehen, bei der mir die rechte Schilddrüse und der Knoten entfernt werden. Es handelt sich um ein papilläres Schilddrüsenkarzinom. Daher ist die gute Nachricht, dass es langsam wächst und mein Arzt sehr optimistisch ist.“

Etwa zwei Monate vor den Aufnahmen zum letzten Album WHEN WE WERE KINGS (2024) hatte Michael Sweet bereits eine Operation, bei der ihm die linke Schilddrüse entfernt wurde. Danach habe sich seine Stimme besser angefühlt als je zuvor. „Leider habe ich in letzter Zeit einige stimmliche Probleme, und es fühlt sich etwas beengter an“, fährt er fort. „Jetzt verstehe ich, warum. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass ich in letzter Zeit nicht meine volle Leistung bringen konnte. Es war ehrlich gesagt eine ziemliche Belastung, aber ich bin zuversichtlich, dass es besser wird.“

Da für kommendes Jahr bereits einige Auftritte gebucht sind, will sich der 62-Jährige intensiv auf seine Genesung konzentrieren. „Auch wenn es beunruhigend ist, überhaupt das Wort Krebs zu hören (geschweige denn die Diagnose zu bekommen), glaube ich, dass ich es bald hinter mir habe. Ich werde mich darum kümmern, gesund zu werden und für 2026 bereit sein.“


