Bolt Thrower-Kunstwerke werden für PETA versteigert

Bolt Thrower, HONOUR – VALOUR – PRIDE
Vorzeichnung zum Bolt Thrower-Album HONOUR – VALOUR – PRIDE von Jan Meininghaus.
Foto: Jan Meininghaus. All rights reserved.
von
Der Künstler Jan Meininghaus versteigert zwei originale Zeichnungen, die er einst für Bolt Thrower anfertigte. Die Erlöse gehen an PETA.
Jan Meininghaus gehört zu den meistgefragten grafischen Künstlern im Rock- und Metal-Bereich. Zu seinem Portfolio gehören Alben von Kreator, Sick Of It All und Overkill. Auch war Meininghaus seinerzeit für die künstlerische Gestaltung der Bolt Thrower-Alben HONOUR – VALOUR – PRIDE (2001) sowie die letzte Platte THOSE ONCE LOYAL (2005) verantwortlich. Im September 2016, ein Jahr nach dem Tod ihres langjährigen Schlagzeugers Martin Kearns, gab die Band offiziell ihre Auflösung bekannt.

Death Metal für Tierleben

Bolt Thrower waren prägend für den Death Metal und sind längst Legenden. Auch wenn keine neue Musik der britischen Formation kommt, gibt es doch Neuigkeiten. In Absprache mit der Band und Metal Blade Records versteigert Jan Meininghaus zwei originale Kunstwerke: Eine Bleistiftvorzeichnung zum Cover von HONOUR – VALOUR – PRIDE, das wie die Vorgängeralben vom Tabletop-Spiel ‘Warhammer 40K↓ inspiriert ist. Weiterhin gibt das Acrylgemälde „Chaos Eye“, das im Inlay von THOSE ONCE LOYAL zu finden ist und das Markenzeichen von Bolt Thrower war.

Die Auktion läuft noch bis zum 11. Dezember auf eBay. Aktuell liegen die Gebote bei 1.030 Euro für das Gemälde und 406 Euro für die Bleistiftzeichnung. Sämtliche Erlöse aus der Versteigerung kommen der Tierschutzorganisation PETA zugute. Die verbliebenen Band-Mitglieder der Death-Metaller unterstützen die Aktion. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Jan Meininghaus solch eine Kampagne startet. Bereits 2022 bot er Originalwerke an, die er für Kreator angefertigt hat. Auch hier gingen alle Einnahmen an PETA.

Aktionskoordinator Jobst Eggert meint dazu: „Tiere werden oft überhört, denn sie sprechen eine andere Sprache als wir. In diesem Fall finden die Tiere Fürsprache in den Stimmen der legendären britischen Death Metal-Band Bolt Thrower. Die Erlöse dieser Auktion werden uns dabei unterstützen, unsere Arbeit mit Begeisterung fortzusetzen. Wir werden laut sein, bis auch die letzte Ungerechtigkeit für alle sichtbar ist. Unser Dank gilt dem Künstler, der Band und allen Mitbietenden.“


Themen

Auktion Bolt Thrower HONOUR - VALOUR - PRIDE Kunstwerke Metal Blade Records Peta THOSE ONCE LOYAL Versteigerung
