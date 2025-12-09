Toggle menu

Metal Hammer

Kiss erhalten Ehrenmedaille im Weißen Haus

Kiss, Originalbesetzung
Kiss in Originalbesetzung: Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley und Gene Simmons bei ihrer Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame am 10. April 2014 in New York City.
Foto: WireImage via Getty Images, Jim Spellman. All rights reserved.
von
Am 7. Dezember wurden Kiss von Donald Trump mit der Kennedy Center Honor Medal ausgezeichnet. Auch Ace Frehley wurde posthum geehrt.
Auch interessant

Mitte August gab US-Präsident Donald Trump die diesjährigen Preisträger der Kennedy Center-Ehre bekannt – darunter auch die Ursprungsbesetzung von Kiss. Am 7. Dezember lud Trump zur Zeremonie ins Oval Office, wo Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss und, stellvertretend für den verstorbenen Ace Frehley, dessen Tochter Monique die Ehrung entgegennahmen. Laut Billboard ist Ace Frehley erst die dritte Person, die die Auszeichnung posthum erhielt. Vor ihm waren es Glenn Frey von den Eagles und Phil Lesh von Grateful Dead, die beide ebenfalls kurz vor der jeweiligen Zeremonie verstarben.

Am Tag von Frehleys Tod veröffentlichte Simmons eine bewegende Erklärung, in der er an den Einfluss des Gitarristen und die Verleihung der Kennedy Center-Ehrung erinnerte. „Unsere Herzen sind gebrochen. Ace ist verstorben. Niemand reicht an Aces Vermächtnis heran. Ich weiß, dass er die Fans liebte. Das sagte er mir mehrere Male. Umso trauriger ist es, dass er nicht lange genug gelebt hat, um bei der Verleihung des Kennedy-Preises im Dezember geehrt zu werden. Ace war der ewige Rock-Soldat. Möge sein Erbe noch lange weiterleben!“

Stolz und Trauer

Nach der Zeremonie erklärte Schlagzeuger Peter Criss: „Ich wünschte, meine Eltern könnten das miterleben. Und wir haben vor fünf Wochen unseren Gitarristen Ace verloren. Er hatte einen schrecklichen Unfall. Ich wünschte, er wäre hier.“ Auf die Frage, wie es für ihn gewesen sei, ohne Frehley an der Kennedy Center-Ehrung teilzunehmen, sagte Paul Stanley: „Es ist trotzdem ein Fest, und wir können um ihn trauern und gleichzeitig das feiern, was wir erreicht haben.“

In einer separaten Stellungnahme erklären Kiss: „Von Anfang an ging es Kiss darum zu beweisen, dass mit harter Arbeit und Leidenschaft alles möglich ist. Wir fühlen uns zutiefst geehrt, die Kennedy Center-Ehrung entgegenzunehmen, und teilen diese Auszeichnung stolz mit unseren Fans und allen, die an der Entstehung dieses Vermächtnisses mitgewirkt haben. Diese Ehre wäre ohne den unersetzlichen Beitrag unseres Gründungspartners Ace Frehley nicht möglich gewesen. Wir wissen, wie viel ihm diese Auszeichnung bedeutete und feiern diesen Meilenstein, während wir gleichzeitig um seinen Verlust trauern.“


Themen

Ace Frehley Auszeichnung Donald Trump Ehrung gene simmons kiss Paul Stanley Peter Criss POSTHUM US-Präsident
