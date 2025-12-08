Toggle menu

Jack Osbourne und Ehefrau Aree erwarten ihr zweites Kind

Jack Osbourne und Aree Gearhart bei den American Music Awards im November 2019
Foto: FilmMagic for dcp, Jeff Kravitz/AMA2019. All rights reserved.
von
Aree Osbourne, Jack Osbournes Ehefrau, verkündete eine frohe Botschaft in den Sozialen Medien: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind.
 m 7. Dezember verkündete Aree Osbourne, die Ehefrau von Ozzy Osbournes Sohn Jack, in den Sozialen Medien ihre Schwangerschaft. Das Baby wird das zweite gemeinsame Kind des Paares sein.

Frohe Botschaft

Auf dem gemeinsam geteilten Foto sieht man das Paar auf Steinen vor einem Gewässer stehen. Beide haben ihre Hände auf dem Bauch der sichtbar Schwangeren platziert. Die Bildunterschrift lautet: „Ups, ich habe es wieder getan!“

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Aree Osbourne (@areeosbourne)

In einem Interview mit The Sun über seine Teilnahme an der britischen Version der Unterhaltungssendung ‘Ich bin ein Star holt mich hier raus’ sprach Jack Osbourne auch über die Schwangerschaft seiner Frau. „Ich freue mich sehr. Es war quasi geplant, aber kam jetzt etwas früher als erwartet. Wir wollten es, und jetzt ist es auf magische Art und Weise passiert. Komische Dinge passieren eben“, witzelte er.

Der Kreis schließt sich

Außerdem setzte er die Schwangerschaft in Kontext mit dem Tod seines Vaters: „Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist zum Teil eine gesunde Ablenkung, teilweise eine Art zu heilen, und irgendwie schließt sich damit ein Kreis. Es nimmt die Energie aus der Trauer und sorgt für einen Lichtblick, wenn das Sinn ergibt.“

Die gemeinsame Tochter Maple Artemis Osbourne wurde 2022 geboren. Jack Osbourne hat außerdem drei weitere Töchter aus erster Ehe. Jack Osbournes Vater, Ozzy Osbourne, starb am 22. Juli im Alter von 76. Jahren.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

