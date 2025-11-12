Wie der Vater, so der Sohn. Ozzy Osbourne biss bekanntermaßen auf der Bühne einer Fledermaus den Kopf ab. Sein Sohn Jack Osbourne möchte es ihm vielleicht nun bei den schaurigen Mutproben des britischen Dschungelcamps ‘I’m A Celebrity – Get Me Out Of Here’ gleichtun.

Welcome To The Jungle

Was nach Satire klingt, bestätigt Osbourne jedoch mit einem Post auf Instagram. Dort schreibt er: „Mir wurde gesagt, ich soll das geheimhalten, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich werde für ein paar Wochen in den Dschungel gehen. Ich fragt euch sicher, warum. Ich denke, ich stehe einfach auf Bestrafungen, hahaha.“

Während sich Osbourne durch den Regenwald schlägt, gibt es aber trotzdem Updates, beschwichtigt er. „Mein Team wird, während ich weg bin, mein Social Media übernehmen. Also keine Sorge, sie werden euch auf dem Laufenden halten. Wünscht mir Glück, ich werde es dringend brauchen. Hat mir jemand noch ein gutes Rezept, um ein Krokodil zu kochen?“ Vielleicht bekommt der Sohn des „Prince Of Darkness“ bald seinen eigenen Titel als „King Of The Jungle“?

Alte Gewohnheiten

Der Osbourne-Sprössling ist der Welt des Reality-TV natürlich nicht fremd. Gemeinsam mit seinen Eltern Ozzy und Sharon, sowie seiner Schwester Kelly Osbourne ließ er sich in den frühen Zweitausendern für die Sendung ‘Die Osbournes’ filmen. Die Doku-Soap wurde auf MTV ausgestrahlt.

Die Reality-TV-Sendung und Ozzy Osbournes Ruf als Fledermaustöter taten ihren Soll und machten die Familie berüchtigt. Der zukünftige Anwärter auf die Dschungelkrone meint in einem ersten Video: „Obwohl wir nie wirklich Tier-Innereien oder Känguru-Hoden gegessen haben, dachten das manche Menschen vielleicht von uns.“

—

