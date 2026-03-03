Das Ozzfest wird zurückkehren. Die legendäre Festivaltour fand bislang um die am 22. Juli 2025 verstorbene Heavy Metal-Ikone Ozzy Osbourne herum statt. Wie seine Witwe und einstige Managerin nun in einer Gesprächsrunde bei der Branchen-Konferenz MIDEM im französischen Cannes bestätigte, verfolgen sie und ihr Team Pläne, die Open Air-Reihe 2027 wiederzubeleben (siehe Video unten).

Grünes Licht

„Ja, absolut, wir werden es machen“, stellte Sharon klar. „Die letzte Ausgabe haben wir im Jahr 2018 gemacht. Es war nur einen Monat, bevor Ozzy krank wurde. Und das war im Forum in Los Angeles. Damals gab es keine Pläne, damit aufzuhören, aber Ozzy konnte nicht auftreten. Ozzy und ich haben darüber gesprochen, und er meinte: ‚Glaubst du, das Ozzfest würde ohne mich funktionieren?‘ Ich antwortete: ‚Ja, es ist eine Marke. Es wird ohne dich funktionieren.‘ Daraufhin befand er: ‚Wir sollten es machen.‘“

Ende Januar gab Sharon Osbourne bereits im Interview beim Billboard-Magazin zu Protokoll: „Ich habe mich kürzlich mit Live Nation [weltweit größter Veranstalter von Konzerten, Festivals und Tourneen — Anm.d.A.] über die Rückkehr des Ozzfest unterhalten. Es war Ozzy ein großes Anliegen, jungen Talenten eine Bühne vor großem Publikum zu bieten. Wir haben die Metal-Festivals in diesem Land quasi ins Leben gerufen. Es gab zwar Nachahmer, aber nie etwas, das unseren Geist bewahrt hat, denn unser Festival war ein Ort für neue Talente. Es war wie ein Sommercamp für Kinder.“

Man kann dementsprechend davon ausgehen, dass die Geschäftsfrau und Moderatorin Nägel mit Köpfen für kommendes Jahr machen wird. Allerdings kündigte Sharon eine womöglich nicht unwesentliche Veränderung an: „Ich würde die Genres gerne durchmischen.“ Was das konkret bedeutet, führte die 73-Jährige aus. Denkbar wäre sicher ein Stilmix, den Rock am Ring und Rock im Park praktizieren — sprich: Alles von Heavy Metal, Crossover und Alternative Rock über Pop bis hin zu Hip-Hop ist erlaubt. Es scheint demnach jedoch einen Abschied von Prinzip „Schwermetall ist das Gesetz“ zu geben. Prädestiniert für das zukünftige Ozzfest wäre auf jeden Fall Yungblud, der zum einen zuletzt enge Bande mit der Osbourne-Familie knüpfen konnte und zum anderen zwar nach Rock aussieht, aber nach Pop klingt.

—

