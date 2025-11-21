Toggle menu

Trivium: Ozzfest-Tournee half der Band sehr

Trivium
Corey Beaulieu, Trivium @ Summer Breeze 2023, 17.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Trivium-Gitarrist Corey Beaulieu zeigt sich im Interview dankbar für Zeit, als Trivium mit Ozzy Osbourne touren durften.
Es gibt wohl keine Metal-Band, die nicht irgendwie von Ozzy Osbourne oder Black Sabbath inspiriert ist. Trivium sind keine Ausnahme, und Gitarrist Corey Beaulieu erinnert sich im Interview mit Mistress Carrie an eine Ozzfest-Tournee zurück, die Trivium 2005 auf die Beine half.

Chance

Beaulieu erzählt: „Wir haben Ozzy nie getroffen, aber Teil des Ozzfests zu sein, war schon ein Riesending für uns. Im Prinzip waren die Ozzfest-Tour und Ozzy die Trendsetter-Tour. Wenn man auf dieser Tournee war, war es etwas Besonderes. Es gab immer eine oder zwei Bands, die durch diese Tour bekannt wurden, weil sie einflussreich war.“

Die Ozzfest-Tour verhalf vielen jüngeren Bands zu einem größeren Publikum. So auch Trivium, wie ihr Gitarrist meint: „Auf dieser Tournee zu sein, brachte einen definitiv vor einen Haufen Leute. Das half uns ungemein und wir sind immer dankbar, auf dieser Tour gewesen zu sein.“

Kein Entkommen

Und vor Ozzys musikalischem Einfluss gab es sowieso kein Entkommen, suggeriert Beaulieu: „Jeder Gitarrist, der jetzt auftaucht, ist von Ozzy oder einem Gitarristen aus Ozzys Band auf irgendeine Weise beeinflusst. Ob er das nun will oder nicht. Klar kann man es versuchen, aber letztendlich wird immer etwas von ihm durchsickern, das einen inspiriert oder beeinflusst. Und das war großartig. Ozzy hatte immer fantastische Gitarristen. So ziemlich großartige Musiker in jeder Facette seines Line-Ups.“

Trivium waren um die Zeit von Ozzys Tod in England. Der Musiker erzählt: „Wir waren kurz danach im Vereinigten Königreich, nicht weit von Birmingham entfernt. Wir spielten dort ein Festival, und natürlich bekamen wir Fragen zu Sabbath, Ozzy und so. Und ich antwortete immer, dass meine erste Metal-Ära eher in den frühen Achtzigern stattfand. Die Metallica-, Megadeth-, Slayer– und Iron Maiden-Ära.

Black Sabbath-DNA

Sabbath und all das kam vorher, aber diese Bands hörte ich später. Offensichtlich kannte ich Sabbath und die wichtigen Lieder. Und natürlich auch Deep Purple, Rainbow und so, aber das war damals nicht mein Steckenpferd, weil ich den schnellen Thrash gut fand“, gibt der Gitarrist zu.

Dennoch erkennt er Black Sabbaths Einfluss an. Er sagt: „Selbst wenn man Sabbath nicht wirklich gehört hat und sich umfassend mit den Alben beschäftigt hat, war ihr Einfluss auf Musik generell sehr groß. Ich habe Metallica gehört. Metallica waren von Sabbath beeinflusst. Wenn ich Metallica höre, bekomme ich trotzdem die DNS des Sabbath-Sounds in meinen Kopf und meine Musik.“


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Einfluss Erfolg Inspiration Ozzfest Ozzy Osbourne Tour Trivium
