In einem Interview mit Sirius XM-Radiomoderator und Musik-Fan Mark Strigl auf dessen YouTube-Kanal sprach Johnny Kelly, einst Type O Negative- und aktuell unter anderem Danzig-Trommler, über einen unveröffentlichten Song mit Black Sabbaths Bill Ward. Dabei handelt es sich um eine Kollaboration mit den Type O Negative-Instrumentalisten zwecks eines Peter Steele-Tributs.

Die Hintergründe

Kelly sagte: „Ich glaube das muss jetzt schon acht Jahre her sein oder so. Der Hintergrund ist, dass Bill zu der Zeit, als Peter starb, einen Tribut-Song für ihn schrieb. Und er wollte, dass der Rest von uns darauf spielte – Kenny (Hickey, Type O Negative, Gitarrist), Josh (Silver, Type O Negative, Keyboarder) und ich. Also reisten Kenny und ich nach Kalifornien. Wir haben die Drums und die Gitarre eingespielt. Ich glaube, Kenny singt auch ein bisschen auf der Aufnahme.“

Indem er auf Sänger Jason „Dewey“ Bragg zu sprechen kam, der gemeinsam mit Kelly in Kill Devil Hill und Ward in Day Of Errors musizierte, fuhr Kelly fort: „Ich glaube, Dewey könnte auch in dem Song zu hören sein, weil durch meine Freundschaft mit Bill freundeten sich auch Bill und Dewey an, und Bill lässt ihn seither oft für Aufnahmen singen. Bill arbeitet immer an Musik. Er ist es gewohnt, so etwas zu schreiben und aufzunehmen. Dafür hat er sich Dewey geschnappt. Er ging nicht nach Kalifornien dafür, seine Aufnahme fand in New York statt. Wir haben den Song vor langer Zeit aufgenommen, aber ich bin mir nicht sicher, wie der Status ist. Aber als ich das letzte Mal mit Bill sprach, meinte er, er wolle den Song fertigstellen. Das war dieses Jahr, nach dem ,Back To The Beginning‘-Konzert. Er sagte, er würde jetzt mit der Arbeit daran beginnen und ihn fertigstellen.“

Legendäre Zusammenarbeit

Auf die Frage, ob es sich bei der Kollaboration um einen musikalisch harten Song handelt, sagte Kelly nach einer Pause: „Ja, er ist hart. Und melancholisch. Ich versuche mich zu erinnern, das ist acht Jahre her. Als das alles passierte, war es einfach so – Bill Ward war mein Held, als ich aufwuchs, und als ich dann irgendwie Freundschaft mit ihm schloss – ich war plötzlich in einem Raum mit ihm und nahm Musik auf. Und ich war einfach sprachlos über die gesamte Situation. Ich saß da hinter dem Schlagzeug, und Bill stand vor mir wie ein Maestro und sagte mir, was zu tun ist. Und ich war einfach nur aufgeregt und sagte mir: ‚Tief durchatmen‘.“

Auf den Kommentar Strigls, er sei neugierig, den Song zu hören, entgegnete Kelly: „Ich will ihn auch hören. Es ist schon an sich cool, dass die drei lebenden Type O Negative-Mitglieder Musik mit Leuten von Black Sabbath gemacht haben – original Black Sabbath. Das ist ziemlich cool. Aber ja, ich hoffe, der Song kommt bald raus. Ich glaube, wir werden es alle mitbekommen.“

Kelly erwähnte besagten Song erstmals im Juni 2024 während eines Gastauftritts im „Sh!t Talk Reviews“-Podcast. Nach dem Tod von Type O Negative-Sänger Peter Steele im Jahre 2010 lösten sich Type O Negative auf. Steele starb im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Sepsis.

