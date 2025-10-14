2010 starb Type O Negative-Frontmann Peter Steele an den Folgen eines Aortenaneurysmas. Seither hat der Rest der Band respektvoll jegliche Andeutungen über eine Reunion respektive eines Tributkonzerts für Steele unterbunden. Gitarrist Kenny Hickey bestätigte nun im Interview mit Loaded Radio, dass mittlerweile ernsthafte Gespräche dahingehend stattfinden.

Hartnäckig

Auf direkte Nachfrage bezüglich der Gespräche antwortete Hickey ebenso direkt: „Ja, die gibt es. Viele Leute kommen auf uns zu. Viele Agenten kontaktieren uns. Es steckt Geld darin, und je höher der Wert steigt, desto mehr werden sie uns bedrängen.“ Allerdings wären zunächst noch einige Hürden zu meistern.

Laut Hickey sei der ehemalige Keyboarder Josh Silver noch immer nicht bereit, sich auf die Rückkehr zur Musik einzulassen. Derzeit arbeitet er als Sanitäter für in New York und ist mit Hickeys Schwägerin verheiratet. „Josh ist im Moment wirklich sehr resistent“, so der Gitarrist. „Aber wir werden sehen. Josh geht bald in Rente, also wissen wir nicht, was passieren wird.“ Letztlich hänge es auch vom besten Angebot ab.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch könnte es herausfordernd sein, jemanden zu finden, der Peter Steeles Gesangsstil gerecht wird. Noch wichtiger und schwieriger sei es jedoch, einen Bassisten zu finden, der Steeles einzigartigen Spielstil nachahmen kann. Demnach habe Hickey auch noch keine bestimmten Musiker im Sinn. „Das ist eine sehr schwierige Sache für mich. Wenn etwas wirklich konkret wird, fange ich wirklich an, darüber nachzudenken und es zu überarbeiten, denn da ist auch die Sache mit dem Bass. Peters Bassspiel war einzigartiger als sein Gesang. Tiefe Baritonstimme? Viele Leute mit einer tiefen Stimme könnten diesen Scheiß machen und die Rs rollen lassen… Aber sein Bassspiel war sehr, sehr einzigartig.“

Bereits 2023 sprach Kenny Hickey mit Loaded Radio über dieses Thema. „Es sind Leute auf uns zugekommen, um zu versuchen, die Band mit einem Sänger zu reformieren und auf Tour zu gehen“, gab er damals an, und erklärte: „Wir persönlich glauben nicht, dass Peter durch irgendjemanden ersetzt werden kann. Das würde einfach nicht funktionieren.“ Jedoch zeigte er sich für eine Hommage offen und war sich sicher, auch „Johnny [Kelly, Schlagzeug] würde es gerne tun. Ich weiß, dass Josh es nicht tun würde.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.