Im Januar vergangenen Jahres gaben Pantera-/Anthrax-Drummer Charlie Benante und Ex-Butcher Babies-Frontfrau Carla Harvey ihre Verlobung bekannt. Nun sind sie verheiratet. Die Trauung fand am 12. Oktober in The Secret Garden in Las Vegas statt. Unter den mehr als 200 Gästen befanden sich Band-Kollegen von Benante, Chris Jericho (Ex-WWE-Star und Fozzy-Frontmann), Moderator Eddie Trunk, Mitglieder von Dream Theater, Mötley Crüe, Nickelback und Kiss. Bassist Gene Simmons scheint sich tatsächlich von seinem kürzlichen Autounfall erholt zu haben, denn er hielt die Trauung ab.

Ex-Kiss-Gitarrist Bruce Kulick teilt ein paar Schnappschüsse und Videos der Feierlichkeiten in den Sozialen Netzwerken und schreibt dazu: „Gestern Abend hatten alle eine tolle Zeit bei Charlie und Carla Benantes wunderschöner Hochzeit. Gene führte die Trauung durch, Elvis trat auf, die Las Vegas Showgirls sorgten für Unterhaltung. Es gab tolle Musik, leckeres Essen und eine aufwändige Drohnen-Show am Himmel, während alle tanzten. Vielen Dank, Charlie und Carla, für einen fantastischen Abend in Las Vegas.“

Das Magazin People war ebenfalls exklusiv dabei. Charlie Benante erklärt: „Die Hochzeit ist wie ein eleganter Russ Meyer-Film mit einem Hauch von Rock’n’Roll.“ Dann fügt er hinzu: „Ursprünglich war eine kleine, intime Hochzeit mit nur wenigen Freunden und Verwandten geplant. Aber wir wussten, dass wir mit einer kleinen Hochzeit nicht durchkommen würden, sobald andere Freunde davon erfahren. Wir wollten einfach nur, dass unsere engsten Freunde gemeinsam in einem Raum feiern.“

Der erste Tanz fand übrigens zu ‘All I Want Is You’ von U2 statt, immerhin verlobte sich das Paar bei deren Konzert. Derzeit gebe es keine Flitterwochenpläne. Die frisch Vermählten hoffen jedoch, irgendwann wohin zu fahren, wo es ruhig und entspannend ist.„Wir stellen gerade die zweite EP für Carlas Band The Violent Hour fertig und werden in Kürze ein Anthrax-Album veröffentlichen. Wir werden also gleich nach der Hochzeit wieder an die Arbeit gehen“, erklärt Benante. Ein viel beschäftigtes Paar, diese Benantes.

