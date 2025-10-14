Toggle menu

Charlie Benante und Carla Harvey haben geheiratet

Charlie Benante und Carla Harvey
Charlie Benante und Carla Harvey @ Fandom Party, SDCC 2024 in San Diego, am 25. Juli 2024.
Foto: Getty Images for Fandom, Phillip Faraone. All rights reserved.
von
Charlie Benante und Carla Harvey haben „Ja“ zueinander gesagt. Unter den geladenen Gästen befand sich allerhand Rock- und Metal-Prominenz.
Im Januar vergangenen Jahres gaben Pantera-/Anthrax-Drummer Charlie Benante und Ex-Butcher Babies-Frontfrau Carla Harvey ihre Verlobung bekannt. Nun sind sie verheiratet. Die Trauung fand am 12. Oktober in The Secret Garden in Las Vegas statt. Unter den mehr als 200 Gästen befanden sich Band-Kollegen von Benante, Chris Jericho (Ex-WWE-Star und Fozzy-Frontmann), Moderator Eddie Trunk, Mitglieder von Dream Theater, Mötley Crüe, Nickelback und Kiss. Bassist Gene Simmons scheint sich tatsächlich von seinem kürzlichen Autounfall erholt zu haben, denn er hielt die Trauung ab.

Größer als gedacht

Ex-Kiss-Gitarrist Bruce Kulick teilt ein paar Schnappschüsse und Videos der Feierlichkeiten in den Sozialen Netzwerken und schreibt dazu: „Gestern Abend hatten alle eine tolle Zeit bei Charlie und Carla Benantes wunderschöner Hochzeit. Gene führte die Trauung durch, Elvis trat auf, die Las Vegas Showgirls sorgten für Unterhaltung. Es gab tolle Musik, leckeres Essen und eine aufwändige Drohnen-Show am Himmel, während alle tanzten. Vielen Dank, Charlie und Carla, für einen fantastischen Abend in Las Vegas.“

Das Magazin People war ebenfalls exklusiv dabei. Charlie Benante erklärt: „Die Hochzeit ist wie ein eleganter Russ Meyer-Film mit einem Hauch von Rock’n’Roll.“ Dann fügt er hinzu: „Ursprünglich war eine kleine, intime Hochzeit mit nur wenigen Freunden und Verwandten geplant. Aber wir wussten, dass wir mit einer kleinen Hochzeit nicht durchkommen würden, sobald andere Freunde davon erfahren. Wir wollten einfach nur, dass unsere engsten Freunde gemeinsam in einem Raum feiern.“ 

Der erste Tanz fand übrigens zu ‘All I Want Is You’ von U2 statt, immerhin verlobte sich das Paar bei deren Konzert. Derzeit gebe es keine Flitterwochenpläne. Die frisch Vermählten hoffen jedoch, irgendwann wohin zu fahren, wo es ruhig und entspannend ist.„Wir stellen gerade die zweite EP für Carlas Band The Violent Hour fertig und werden in Kürze ein Anthrax-Album veröffentlichen. Wir werden also gleich nach der Hochzeit wieder an die Arbeit gehen“, erklärt Benante. Ein viel beschäftigtes Paar, diese Benantes.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Spätestens nach ihrem Gastauftritt bei der Fernsehserie ‘Eine schrecklich nette Familie’ waren Anthrax und ihr damals aktuellstes Album PERSISTENCE OF TIME in aller Munde. Dass die Monate vor dem Dreh jedoch alles andere als rosig aussahen und Frontmann und Sänger Joey Belladonna gefeuert wurde, spricht für sich. Anlässlich des 35. Jubiläums der Veröffentlichung blicken wir heute zurück und hinter die Kulissen des fünften Anthrax-Albums. Anthrax wollten erwachsen werden Bis zu ihrem vierten Studiowerk AMONG THE LIVING (1986) waren Anthrax vor allem eines: purer Thrash. Dies sollte sich jedoch nun ändern, beschloss die Band einstimmig. Auch wenn klar war, dass jedes…
