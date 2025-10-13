Toggle menu

Twisted Sister: Möglicherweise kommt ein neuer Song

Twisted Sister
Jay Jay French und Dee Snider, Twisted Sister @ Bang Your Head 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Nach der Reunion-Ankündigung lässt Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French eine weitere Bombe platzen. Offenbar tüftelt die Band an etwas.
Vergangenen Monat kündigten Twisted Sister an, anlässlich ihres 50. Jubiläums noch einmal auf Tour zu gehen. Der eigentliche Bühnenabschied liegt nunmehr neun Jahre zurück, das letzte neue Material noch länger. 2010 wurde mit ‘30’ das letzte neue Lied veröffentlicht, das auf der Neuauflage von STAY HUNGRY landete. Gitarrist Jay Jay French stand nun dem Radiosender 102.3 WBAB Rede und Antwort. Dabei sprach er unter anderem über ‘30’ und sein Vertrauen gegenüber Sänger Dee Snider, wobei er eine interessante Kleinigkeit durchsickern lässt.

Stay Hungry(40th Anniversary Edition)
Stay Hungry(40th Anniversary Edition) Für € 22,99 bei Amazon kaufen

Toilettensongs

Als Twisted Sister ‘30’ seinerzeit erstmals live präsentierten, nannte Snider die Nummer „Toilettensong“. Der Sänger habe damals vorausgesagt, dass sich das Publikum nicht für das neue Lied interessiere. Jay Jay French erklärt: „Kennst du die Stelle in einer Show, wo jemand sagt: ,Das ist ein neuer Track‘, und alle stehen auf und gehen auf die Toilette?“ Bei Bands mit solch einer langen Geschichte und so vielen Hits ist das nicht ungewöhnlich. Also warnte Dee Snider vor: „,In zwei Songs kommt der Toilettensong.‘ Wir spielten ihn, und alle waren da und alle klatschten.“ 

Eine Setlist zusammenzustellen, sei demzufolge und verständlicherweise gar nicht so einfach. Jedoch vertraut French auf Sniders „Ausstrahlung als Frontmann“ und darauf, dass er damit „das Publikum unter Kontrolle hat“. Dann blitzt Bewunderung für seinen langjährigen Freund und Kollegen bei French auf: „Das macht er großartig. Er hat die Kontrolle über das Auf und Ab des Abends.“ Schließlich verrät der Gitarrist: „Nachdem das gesagt ist: Er hat einen Song geschrieben und ihn uns vorgestellt. Und wir überlegen, ihn aufzunehmen.“

Noch ist die Band dabei, darüber nachzudenken. „Wenn wir es tun, dann spielen wir ihn vielleicht. Aber wir haben es noch nicht getan. Es könnte jedoch passieren. Aber wie ich schon sagte: Wenn man hundert Fans fragen würden, was sie hören möchten, würde man zu einem Song, den sie nicht kennen, fast keine Antwort bekommen.“ Zu den bislang bestätigten Auftritten der Reunion-Tournee zählen das Barcelona Rock Fest, das dänische Copenhell und das norwegische Tons Of Rock Festival. Vielleicht gibt es bis dahin also auch neue Musik von Twisted Sister.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

