Nachdem Sänger Dee Snider neulich schon die Twisted Sister-Reunion rechtfertigen musste, sieht sich nun Gitarrist Jay Jay French zu Erklärungen genötigt. Eigentlich hatte Snider eine Rückkehr noch bis vor ein paar Jahren kategorisch ausgeschlossen und dies auch stets betont. Wenige Tage nach der Ankündigung der Reunion stellte er in einem Radio-Interview klar, „dass ich zu meinen Statements, dass ich keine Twisted Sister-Reunion möchte, stehe. Ich habe das und noch viel mehr gesagt.“ Jedoch hatte er dieses Jahr „größere Gesundheitliche Probleme“, die ihm zum Umdenken bewegt haben.

Raubtiere

Nun war Jay Jay French zu Gast bei The Metal Voice. Dort wurde er damit konfrontiert, dass einige Menschen meinen, Dee Snider hätte sein Wort gebrochen, indem er die Reunion angestoßen hat. French verteidigt seinen langjährigen Freund und Kollegen trocken: „Warum leckt ein Hund seine Eier? Weil er es kann.“ Er führt weiter aus: „Ich musste nicht ja sagen. Er hat mich einfach angerufen und gefragt.“ Da bereits die „40 And Fuck It!“-Tour „unglaublich“ war, sagte der Gitarrist schließlich doch zu, obwohl er den Ruhestand auch genossen hat.

„Ich kann euch nicht sagen, mit wie vielen Bands wir gespielt haben, bei denen wir entweder Headliner oder Co-Headliner waren“, erklärt French. Während der Autritte jener Bands hätten die Fans Twisted Sister-Songs gesungen. „Die müssen sich beschissen gefühlt haben. Mir gibt das ein gutes Gefühl. Ich meine, wir sind eine räuberische Band. Wir lieben es, andere Bands in den Schatten zu stellen. Das ist einer der Gründe, warum wir von Anfang an das getan haben, was wir getan haben.“

Keine Schmutzwäsche

Der langjährige Bassist Mark Mendoza wird nicht Teil des Line-ups sein und durch Russell Pzütto ersetzt. Darauf angesprochen, meint French: „Das passiert mit Bands. Bands sind wie Ehen, und Dinge passieren.“ Er fügt hinzu: „Ich kenne 13 ehemalige Band-Mitglieder – 13. Über sie habe ich nie gesprochen. Meine Einstellung ist, dass eine Neuausrichtung stattfindet, egal, wie man sie macht, um das Geschäft am Laufen zu halten. Das ist wirklich alles. Mehr möchte ich nicht einbringen. Die Leute wissen, was sie wissen, und ich habe keinen Grund, irgendetwas in den Schmutz zu ziehen.“

Am Schlagzeug wird Joe Franco den Takt angeben, der 1987 Teil von Twisted Sister war. Die wiedervereinigte Besetzung inkludiert somit immerhin drei Originalmitglieder, worauf der Gitarrist sehr stolz ist. „Wir standen bei Tausenden von Shows Schulter an Schulter auf der Bühne – nicht bei Hunderten. Bei Tausenden von Shows. Und das werden wir noch einmal feiern.“ Die erste Show ist inzwischen auf offiziell bestätigt: Twisted Sister spielen am 3. Juli 2025 beim Barcelona Rock Fest.

