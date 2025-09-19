Toggle menu

Sammy Hagar wäre gerne mit David Lee Roth befreundet

Sammy Hagar (l.) und David Lee Roth 2002 in Los Angeles während einer gemeinsamen Tour
Foto: WireImage, Steve Granitz. All rights reserved.
von
Die Zeichen im Beef zwischen den Ex-Van Halen-Organen David Lee Roth und Sammy Hagar scheinen mindestens auf Versöhnung zu stehen.
Das Verhältnis der beiden ehemaligen Van Halen-Frontmänner Sammy Hagar und David Lee Roth ist bekanntlich nicht das beste. Allerdings scheinen die Zeichen nun auf Annäherung zu stehen. Zwar hat sich Roth im August über Hagar lustig gemacht, doch „The Red Rocker“ hat genau hingehört und in der Äußerung von „Diamond Dave“ sogar Hinweise auf gegenseitige Anerkennung ausgemacht.

Kriegsbeil begraben?

Aber fangen wir von vorne an: Sammy Hagar berichtete im Jahr 2022 davon, dass er einen Traum hatte, in dem er mit dem Eddie Van Halle (welcher am 6. Oktober 2020 verstorben ist) einen neuen Song gemacht hat. Daraus hat der 77-jährige Sänger dann tatsächlich einen Song gemacht — ‘Encore, Thank You, Goodnight’ erschien diesen April. David Lee Roth seinerseits griff das Ganze am 13. August bei seinem Konzert in Hampton Beach, New Hampshire auf. Nachdem der Original-Van Halen-Sänger seinem Publikum die Hagar-Anekdote erzählt hatte, tischte er den Leuten die Geschichte davon auf, wie ihn „letzte Nacht“ ebenfalls der Geist von Eddie heimgesucht und verraten hätte, ‘Encore, Thank You, Goodnight’ sei einfach nur ‘In-A-Gadda-Da-Vida’ von Iron Butterfly rückwärts.

Dabei stellte David Sammy wie folgt vor: „Einer meiner geschätztesten Kollegen… Er ist ein Zeitgenosse, hat eine tolle Stimme und einen großartigen Katalog. Ihr kennt alle Sammy Hagar, oder? Er hat eine tolle Stimme.“ Im Interview bei Trunk Nation With Eddie Trunk weist Hagar nun explizit darauf hin: „Dave macht sowas nie. Ich dachte mir dabei: ‚Wow, Dave ist tatsächlich für eine Minute cool geworden, was mich angeht.‘ Und ich glaube, er und ich könnten Freunde sein. Ehrlich gesagt würde ich liebend gerne mit ihm befreundet sein. Er ist der schrulligtse Typ.

Meiner Meinung nach würde es einen Heidenspaß machen, mit ihm abzuhängen. Zusammen auf ein Boot, herumtuckern zwischen ein paar Inseln oder so. Wir haben so viel gemeinsam und so viel gemeinsame Geschichte, wenn man darüber nachdenkt. Beide haben wir zehn Jahre unserer Leben bei Van Halen verbracht, mit Alex und Eddie. Mit beiden haben wir Lieder geschrieben. Und wir sind komplett verschiedene Arten von Menschen, aber deswegen macht es doch Spaß. Die Leute um uns herum würden mehr Spaß haben.“

Themen

Alex Van Halen befreundet David Lee Roth Eddie Van Halen Freunde Sammy Hagar Van Halen
