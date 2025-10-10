Toggle menu

Rolling Stone: 4 Metal-Tracks in „Beste Songs des 21. Jh.“

System Af A Down während des Videodrehs zu ‘Chop Suey’
Foto: WireImage, L. Cohen. All rights reserved.
Rolling Stone konnte leider nur vier Metal-Tracks für seine Liste der "Besten Songs des 21. Jahrhunderts" finden.
Rolling Stone ist für Metalheads nicht die erste Wahl als regelmäßige Lektüre. Daher tauchen Tracks mit harten Gitarren in der neuen Rangliste „Die besten Songs des 21. Jahrhunderts“ logischerweise nur sporadisch auf.

Wiederholungstäter

Immerhin scheinen sie — vollkommen zu Recht — einen Narren an Mastodon sowie System Of A Down gefressen zu haben. Die Sludger aus Atlanta und die armenisch-amerikanischen Alternative-Metaller konnten sich zuletzt bereits mit LEVIATHAN und TOXICITY in den vom Rolling Stone gekürten „250 besten Alben des 21. Jahrhunderts“ platzieren (auf den Rängen 171 und 159). Nun sind zwei Stücke von den Longplayern dabei: ‘Blood And Thunder’ auf Platz 230 und ‘Chop Suey’ auf der 174.

Mit geschmackssicheren Songs hat es sich dann erst einmal. Zwei lautstarke Komposition folgen allerdings noch, die jedoch eher den Bereichen Nu Metal beziehungsweise Goth Metal zuzuordnen sind. Da wären zum einen Evanescence mit ihrem Durchbruch-Track ‘Bring Me To Life’, welcher es sich auf Nummer 195 gemütlich gemacht hat.

Bei letzten harten Stück haben die Journalisten vom Rolling Stone nicht einmal das Original von Linkin Park auserkoren, sondern die Kollaboration mit Jay-Z: So ist ‘Numb/Encore’ auf der 166 gelandet. Gewiss gibt es auch diverse Rock-Songs, die es in die Liste geschafft haben — darunter ‘Jesus Of Surburbia’ von Green Day auf Platz 205, ‘Times Like These’ von den Foo Fighters auf der 235 oder ‘Welcome To The Black Parade’, womit My Chemical Romance von der 96 grüßen.


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

