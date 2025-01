Rolling Stone: 9 Metal-Alben unter besten Alben des 21. Jh.

Der Rolling Stone hat mal wieder eine Rangliste veröffentlicht, die einiges Diskussionspotenzial bietet. Und zwar hat sich das US-Magazin an den „Bislang 250 besten Alben des 21. Jahrhunderts“ versucht. Nun sollte klar sein, dass den Jurymitgliedern Musik mit harten Gitarren nicht wirklich am Herzen liegt. Nichtsdestotrotz haben es unter die 250 Longplayer tatsächlich ganze neun Platten aus dem Hard Rock- und Metal-Bereich geschafft.

Auswahl For The Deaf

Am besten fangen wir mit der kleinsten Überraschung an: Green Day sind mit AMERICAN IDIOT auf Platz 68 mit von der Partie. Allerdings dürften Billie Joe Armstrong und Co. noch absolut im Wahrnehmungsspektrum des Rolling Stone liegen — insofern war es logisch, dass das Trio mit dabei ist. Ebenfalls noch aus dem Punk Rock-Segment stammend, konnten sich My Chemical Romance auf Rang 113 platzieren. Wenn es jedoch um wirklichen Metal und härteren Rock geht, wird es schon eng.

Aber: Mit Pierce The Veil (COLLIDE WITH THE SKY, 243), Turnstile (GLOW ON, 236) und Converge (JANE DOE, 192) gibt es tatsächlich drei Metalcore- beziehungsweise Hardcore-Bands in den „Bislang 250 besten Alben des 21. Jahrhunderts“ vom Rolling Stone. Dann konnten sich absolut zu Recht Mastodon (LEVIATHAN, 171) und System Of A Down (TOXICITY, 159) sowie die Deftones (WHITE PONY, 107) in die Liste mogeln. Was die durchaus annehmbare Scheibe RATED R (214) von Queens Of The Stone Age darin zu suchen hat, wenn Josh Homme und Co. auch ihr Albummeisterwerk SONGS FOR THE DEAF im Angebot haben, weiß wahrscheinlich nur der Wind.

Die 9 guten LPs auf der Rolling Stone-Rangliste:

243: Pierce The Veil COLLIDE WITH THE SKY

236: Turnstile GLOW ON

214: Queens Of The Stone Age RATED R

192: Converge JANE DOE

171: Mastodon LEVIATHAN

159: System Of A Down TOXICITY

113: My Chemical Romance THE BLACK PARADE

107: Deftones WHITE PONY

68: Green Day AMERICAN IDIOT

