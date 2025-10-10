Dieser Schritt kommt mit Ansage: Nachdem das Tischtuch zwischen Aaron Stainthorpe und My Dying Bride zuletzt sowieso schon zerschnitten war, haben die britischen Doom-Metaller nun endgültig genug und ziehen die Reißleine. Soll heißen: Die Band trennt sich von ihrem Frontmann. Bei den jüngsten Konzerten hatte Mikko Kotamäki von Swallow The Sun Stainthorpe vertreten.

Klarheit muss her

„My Dying Bride haben sich entschlossen, sich von Sänger Aaron Stainthorpe zu trennen“, beginnt das Statement der Gruppe. „Bitte versteht, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Deswegen gab es diese schmerzhafte Stille, während wir unsere Gedanken gesammelt haben und vorsichtig unsere Antwort auf den losgelösten, gespenstisch verlassenen Zustand abgewogen haben, in dem wir uns selbst plötzlich vorfanden.

Wir haben niemals geglaubt, dass wir uns gezwungen sehen würden, die kollektive Entscheidung zu treffen, ohne ihn weiterzumachen. Doch um ein anhaltendes Vermächtnis für das sicherzustellen, was uns im Herzen lieb ist, müssen wir dies einfach hinter uns lassen. Während Veränderung schwierig sein kann, tun wir unser Bestes, um dieses neue Kapitel mit kraftvoller Positivität vorwärts zu bringen.

My Dying Bride befinden sich in keiner Auszeit, wir waren nie in einer Auszeit. Jedoch wünschen wir Aaron aufrichtig all das Glück auf der Welt bei seinen neuen Solounternehmungen.“ Stainthorpe hatte auf wiederholte Kontaktaufnahmen der Band nicht reagiert und nur in den Sozialen Medien über My Dying Bride kommuniziert.

Der letzte Kontakt fand laut Gitarrist Andrew Craighan im April 2024 statt. Nach dem Engagement von Mikko Kotamäki hatte Aaron erklärt, weiterhin Teil der Formation zu sein. Auslöser der Funkstille war offenbar ein heftiger Streit zwischen den beiden Gründungsmitgliedern Craighan und Stainthorpe.

