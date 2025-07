1990 gründeten Sänger Aaron Stainthorpe und Gitarrist Andrew Craighan zusammen mit Calvin Robertshaw (ebenfalls Gitarre), Adrian Jackson (Bass) und Rick Miah (Schlagzeug) My Dying Bride. Spätestens bei der Arbeit am aktuellen Album A MORTAL BINDING muss etwas vorgefallen sein, das zum Zerwürfnis zwischen Aaron Stainthorpe und der übrigen Band geführt hat. Kurz nach der Veröffentlichung der Platte im April 2024 gaben My Dying Bride nämlich eine Auszeit bekannt.

Öffentliche Schlammschlacht

Im Dezember wurde schließlich angekündigt, dass 2025 wieder Auftritte stattfinden werden, allerdings mit Mikko Kotamäki (Swallow The Sun) am Mikrofon. Davon habe Stainthorpe, nach eigenen Angaben, nur über die sozialen Netzwerke Wind bekommen. Zuletzt gab er an, seit mehr als einem Jahr nichts von seinen ehemaligen Kollegen – speziell Andrew Craighan – gehört zu haben. Dieser kontert nun.

Im Interview mit Metalirium erklärt Craighan: „Da sich Aaron von der Band distanziert hat, sind wir nur durch soziale Medien und Online-Interviews über seine Aktivitäten informiert. Die Band kontaktierte ihn im März 2025, um sich nach seinen Absichten mit My Dying Bride zu erkundigen, aber er hat nicht geantwortet.“ Auch von Stainthorpes (vorläufigen) Rückzug habe die Band ihrerseits lediglich über Social Media erfahren. „Obwohl er online erklärt, weiterhin Teil der Band zu sein, hat er seit April 2024 keinen Kontakt mehr zu uns aufgenommen.“ Somit wisse niemand, „was seine Pläne mit MDB sind“.

Das sei Craighan zufolge auch der Grund gewesen, weshalb man nach einem Ersatzsänger Ausschau hielt. „Trotz aller Probleme war die Band bereit, die restlichen Konzerte im Jahr 2024 zu spielen. Leider fehlte jedoch der passende Sänger. Dies erfuhr die Band erst in letzter Minute, was zur Absage führte. Da das Album gerade erst erschienen war, wollte die Band nicht aufs Abstellgleis geschoben werden. Daher wurde ein Treffen organisiert, um die Möglichkeit eines Ersatzes zu besprechen. Mikko war die einstimmige erste Wahl.“

Es scheint, als stehe hier Aussauge gegen Aussage. Auffällig ist jedoch, dass Andrew Craighan stets von der „Band“ spricht und weniger von sich selbst. Ganz anders als Aaron Stainthorpe. Dieser spricht vorrangig von Problemen zwischen sich selbst und seinem Gründungskumpan. Im Podcast Iblis Manifestations gab er an: „Andrew und ich haben uns jahrelang so gut durchgeschlagen, wie wir konnten“, bis es „diesen großen Krach“ gab. Seither herrscht offenbar Funkstille — zumindest auf persönlicher Ebene. Stainthorpe überlege derzeit sogar einen Anwalt hinzuzuziehen. Ein einfaches Telefonat könnte eventuell auch helfen.

