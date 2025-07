Während sich Creed-Fans weiter in Geduld üben müssen, darf sich über ein neues Alter Bridge-Album gefreut werden. Bisher beschränkt sich die Reunion von Creed ausschließlich auf die Live-Darbietung alter Songs. Gitarrist Mark Tremonti erklärte vergangenen Herbst bei Trunk Nation With Eddie Trunk, dass ihn all seine anderen Projekte zeitlich zu sehr einspannen würden. Nachdem er Anfang dieses Jahres mit seinem Soloprojekt Tremonti auf Europatournee war, sollte es „im März mit Alter Bridge ins Studio gehen“.

Es ist vollbracht

Genau das ist offenbar passiert. Das achte, selbstbetitelte Studioalbum ALTER BRIDGE ist fertig und soll am 9. Januar 2026 über Napalm Records veröffentlicht werden. Mit der neuen Platte geht es direkt kurz nach dem Release auf Tour — und zwar in Europa. Begleitet werden Alter Bridge auf ihrer — nach einem der neuen Songs benannten — „What Lies Within“-Tour von Sevendust und Daughtry. Hier die Termine:

„What Lies Within“-Tour 2026

15.01. Hamburg, Sporthalle

25.01. Berlin, Columbiahalle

30.01. A-Wien, Gasometer

05.02. CH-Zürich, The Hall

17.02. Oberhausen, Turbinenhalle

20.02. München, Zenith

Alles eine Frage der Planung

Damit ist es das zweite Mal innerhalb von einem Jahr, dass sowohl Tremonti, als auch Alter Bridge-Frontmann Myles Kennedy in hiesigen Gefilden unterwegs sind. Kennedy hat gerade erst seine „The Art Of Letting Go 2025 Euro Tour“ zum gleichnamigen Album beendet. Im November und Dezember begleitet er Mammoth auf Tour durch Nordamerika. Unterdessen sind Mark Tremonti, Drummer Scott Phillips und Bassist Brian Marshall noch bis Ende August mit Creed auf US-Tournee. Und für Dezember hat Tremonti noch ein paar seiner Sinatra-Shows auf dem Plan.

Es ist schon erstaunlich, wie in diesen vollen Terminkalendern noch ein Album entstehen kann. Zumal Myles Kennedy vergangenen Oktober gegenüber Eddie Trunk verriet, dass obendrein an neuem Material für Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators gearbeitet wird. Mit guter Planung haben es Alter Bridge ja noch doch geschafft zwölf Lieder entsehen zu lassen, die folgendermaßen heißen:

Silent Divide Rue The Day Power Down Trust In Me Disregarded Tested And Able What Lies Within Hang By A Thread Scales Are Falling Playing Aces What Are You Waiting For Slave To Master

