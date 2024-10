Myles Kennedy & The Conspirators arbeiten an neuer Musik

Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators

auch interessant

Myles Kennedy ist ein vielbeschäftigter Mann und äußerst produktiver Musiker. Erst vor einigen Tagen wurde sein drittes Soloalbum THE ART OF LETTING GO veröffentlicht, womit er ab Ende Oktober auf Tour geht. Im März 2025 soll es dann – zumindest laut Kollege Mark Tremonti – mit Alter Bridge ins Studio gehen. Währenddessen wird im Hintergrund fleißig an neuen Songs für Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators gearbeitet.

„Nächtliche Updates“

Bei Trunk Nation With Eddie Trunk wurde Myles Kennedy gezielt auf das 2011 gegründete Projekt angesprochen und ob denn schon an neuer Musik gewerkelt wird. „Technisch gesehen begann der Prozess schon, als wir Anfang des Jahres gemeinsam unterwegs waren. Während der Soundchecks haben wir angefangen, an ein paar Ideen zu arbeiten“, erklärt Kennedy. So seien Frank Sidoris (Gitarre), Brent Fitz (Schlagzeug) und Todd Kerns (Bass) bereits dabei, einige Demos aufzunehmen.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Myles Kennedy Hard Rock Im Oktober und November kommt Myles Kennedy mit zwei weiteren Bands für mehrere Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert! Myles Kennedy, der momentan nicht persönlich dabei sein kann, bekomme „nächtliche Updates“ mit dem aktuellen Material. „Dann kann ich an meinen Melodien und an den Texten arbeiten. Da ich dabei bin, mich auf die Tour in Europa nächste Woche vorzubereiten, wird es schwierig, ein Zeitfenster zu finden, in dem ich tatsächlich meinen Gesang aufnehmen kann. Aber ja, die Jungs sind gerade mittendrin, und ich liebe wirklich, was ich höre.“ Geplant ist eigentlich, dass Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators im November ins Studio gehen, um mit den Aufnahmen am fünften Album zu beginnen. Die Veröffentlichung ist für 2025 angedacht.

Viel auf der Agenda

Doch auch Slash ist umtriebig. Erst im Mai brachte er sein Blues Rock-Album ORGY OF THE DAMNED heraus. Etwa zeitgleich erzählte er dem Daily Star, dass Guns N’ Roses aktuell „versuchen“ wollen, an neuem Album zu arbeiten. im Rahmen des ‘Loudwire Nights’-Podcasts erklärte er zudem, dass 2025 ebenfalls seiner Haupt-Band gewidmet werden soll. „Ich gehe mit den Conspirators ins Aufnahmestudio. Wir versuchen, eine neue Platte fertig zu bekommen. Und danach — 2025 dreht sich komplett um Guns N’ Roses.“

Empfehlung der Redaktion Slash: „2025 dreht sich ganz um Guns N’ Roses.“ Hard Rock Gitarrengott Slash zufolge wird seine Haupt-Band Guns N’ Roses im kommenden Jahr den Ton und die Richtung für ihn bestimmen. Auch gegenüber Eddie Trunk ließ er Ähnliches verlauten: „Mit den Conspirators würde ich im Herbst ins Studio gehen. Und nächstes Jahr wird es dann mit Guns N’ Roses weitergehen. Dann müssen wir herausfinden, wann genau wir das Conspirators-Album veröffentlichen. Denn es gibt ja auch noch Alter Bridge und all die anderen Dinge, die im Gange sind.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.