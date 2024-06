METAL HAMMER präsentiert: Myles Kennedy

Sänger, Gitarrist und Songwriter Myles Kennedy ist zurück und veröffentlicht am 11. Oktober 2024 sein drittes Soloalbum THE ART OF LETTING GO. Wie schon die beiden Vorgängerwerke erscheint Kennedys drittes Album als Solokünstler über Napalm Records. Gemeinsam mit Schlagzeuger Zia Uddin und Bassist Tim Tournier bleibt der Ausnahmekünstler – der neben Alter Bridge unter anderem durch seine Arbeit mit Slash And The Conspirators bekannt ist – seinem Dreijahresrhythmus treu und veröffentlicht nach 2018 und 2021 dieses Jahr THE ART OF LETTING GO mit zehn brandneuen Hits.

Um die Veröffentlichung von THE ART OF LETTING GO zu feiern, werden Myles Kennedy, Zia Uddin und Tim Tournier auf ausgedehnte Tournee gehen. Die „The Art Of Letting Go“-Tour 2024, die im Oktober beginnt, umfasst zwanzig Termine in ganz Europa. Als Special Guests heißt das Trio Black River Delta und Cardinal Black willkommen. Für November und Dezember sind sechs weitere UK-Termine gemeinsam mit Devin Townsend geplant.

METAL HAMMER präsentiert:

Myles Kennedy + Cardinal Black (#) + Black River Delta (*)

27.10. Hamburg, Gruenspan (*)

05.11. Berlin, Columbia Theater (*)

16.11. München, Technikum (*)

19.11. Frankfurt, Zoom (#)

22.11. Köln, Die Kantine (#)

