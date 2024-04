In Norwegen brennt eine (Black) Metal-Kultstätte. Bruce Dickinson begeistert mit seiner Solo-Setlist. Accept im Interview. Neue Alben von My Dying Bride, In Vain u.a.

Back In Black – das Metal-Update Ein Brand in Oslo erschreckt die Metal-Szene: Die Räumlichkeiten, in welchen der Plattenladen Neseblod Records seit ein paar Jahren agierte, gelten als Geburts-, Kult- und Pilgerstätte des norwegischen Black Metal. Wie schlimm war das Feuer? Bruce Dickinson hat die ersten Konzerte seiner Tournee zu THE MANDRAKE PROJECT absolviert. Mit der Setlist wird offenbar noch experimentiert – wir gucken auf die Höhepunkte und Geheimtipps und mutmaßen, was uns bei den Shows in Deutschland erwartet. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Dool THE SHAPE…