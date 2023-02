Type O Negative und Crowbar: Neue Band

Die einstigen Type O Negative-Mitglieder Kenny Hickey (Gitarre/Gesang) und Johnny Kelly (Schlagzeug) haben sich mit Musikerkollegen für die neue Band namens Eye Am zusammengetan. Zum einen mit Crowbar-Sänger Kirk Windstein sowie mit deren ehemaligem Bassisten Todd Strange. Diese neue Formation befindet sich derzeit in Florida und bereitet sich darauf vor, ins Studio zu gehen, um ihre Debüt-Single aufzunehmen. Die Aufnahme-Sessions werden von Bassist Roger Lima von Less Than Jake überwacht.

Vor zwei Tagen teilte Windstein in den Sozialen Medien mit, dass er von seinem Zuhause in New Orleans nach Florida fliegt, „um mit 3 talentierten Jungs zu jammen und zu schreiben“. Später postete er Bilder vom Studio und von den vier Mitgliedern von Eye Am, die in einem Raum zusammen spielen.

Type O: Ex-Mitglieder haben inniges Verhältnis

Neben Type O Negative hatten Hickey und Kelly zuvor in einer Band namens Seventh Void zusammengearbeitet, die 2009 das Album HEAVEN IS GONE veröffentlichte. Außerdem hauten sie mit Silvertomb vor vier Jahren die Platte EDGE OF EXISTENCE raus.

In einem Interview sagte Hickey über seine Chemie mit Kelly: „Ich habe mit Johnny schon lange vor Type O zusammengearbeitet. Ich habe Johnny um 1986 herum kennengelernt. Type O wurde 1989 gegründet, da waren wir schon zusammen in einer Thrash-Band. Im Grunde sind wir gemeinsam aufgewachsen und haben alles auf die falsche Art und Weise gelernt. Wir mussten es im Lauf der Jahre ausarbeiten. Alles fühlt sich mit ihm ganz natürlich für mich an.“

Crowbar: Umtriebige Musiker

Der ursprüngliche Crowbar-Bassist Strange kehrte 2016 für die Tournee zum Album THE SERPENT ONLY LIES zur Band zurück. Strange, der Crowbar ursprünglich 1999 verließ, blieb zwei Jahre lang dabei, bevor er der Band wieder den Rücken kehrte, um sich auf sein Familienleben zu konzentrieren.

Crowbar-Frontmann Windstein veröffentlichte zwei Alben mit Jamey Jasta von Hatebreed unter dem Banner Kingdom Of Sorrow. Windsteins Solodebütalbum DREAM IN MOTION erschien 2020.

