Body Count: Dave Mustaine will erneut mit Ice-T arbeiten

auch interessant

Rapper und Body Count-Frontmann Ice-T erklärte in einem Interview mit den Kollegen vom britischen METAL HAMMER, dass es auf der kommenden Scheibe der Crossover-Ikonen erneut eine Zusammenarbeit mit Megadeth-Chef Dave Mustaine geben könnte.

Megadeth und Body Count – Gipfeltreffen der Giganten

Empfehlung der Redaktion Megadeth: Cover-Künstler verklagt die Band Thrash Metal Der Illustrator Brent Elliott White verklagt Megadeth. Laut ihm ist er für seine Arbeit an THE SICK, THE DYING... AND THE DEAD! nie bezahlt worden. Wie Ice-T erklärte, sei Body Count in etwa „auf halber Strecke“, das nächste Album fertigzustellen. „Wir haben neun Songs im Kasten, und wir werden 15 auf dem Album haben“, sagte er. „Es war nicht einfach für uns, das Album aufzunehmen, weil wir zuvor CARNIVORE (2020) veröffentlicht haben. Das war eine großartige, preisgekrönte Platte, aber wir konnten sie [aufgrund der Corona-Pandemie] nie aufführen. Songs live zu performen, ist ein essenzieller Bestandteil bei der Entstehung eines neuen Albums. Wir kamen also aus einem toten Raum und betraten einen merkwürdige Kälte.“

Der Nachfolger zum erfolgreichen CARNIVORE solle laut aktueller Planung im Sommer dieses Jahres erscheinen, so Ice-T weiter. Darauf könnte außerdem ein alter Weggefährte wieder einen Gastbeitrag leisten: Dave Mustaine. Der Megadeth-Mastermind wirkte bereits an BLOODLUST (2017) durch einen Spoken Word-Part mit. Für das aktuelle Album der Thrash-Metaller, THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! (2022), lieferte Ice-T seinerseits ebenfalls einen Spoken Word-Beitrag.

Positive Erinnerungen

Empfehlung der Redaktion Manowar haben Song für deutsche Fans geschrieben True Metal Manowar haben ihr neues Lied ‘Laut und hart, stark und schnell’, das sie extra für die deutschen Fans geschrieben haben, veröffentlicht. „Dave Mustaine ist bereits auf uns zugekommen“ , sagte Ice-T gegenüber METAL HAMMER bezüglich einer möglichen weiteren Zusammenarbeit. „Er möchte einen Song schreiben. Dave hat mit uns an BLOODLUST gearbeitet – er hat ‘Civil War’ gemacht. Aber normalerweise machen wir erst ein Body Count-Album, und rufen anschließend die entsprechenden Leute hinzu.“ Ganz abgeneigt scheint Ice-T jedoch nicht zu sein, was eine erneute Kollaboration anbelangt. Dave Mustaine hat allerdings ganz deutlich viele positive Worte über den damaligen Austausch der beiden Gastbeiträge zu verlieren.

CARNIVORE auf Amazon.de bestellen!

„Ich bin seit Langem mit Ice-T befreundet“, erklärte Dave. „Als wir uns zum ersten Mal in Los Angeles trafen, sagte er mir, er sei ein Ranger der Armee. Also war es nur natürlich, dass ich ihn dazu bringen würde, weil ich einen großartigen Musiker finden wollte, der sich als Soldat bewährt hat. Ich habe ihn gefragt, ob er eine gesprochene Passage beisteuern würde, und er hat mir so viel gutes Material geliefert, dass es schwer war zu entscheiden, was davon ich verwenden sollte.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.