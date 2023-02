Manowar haben Song für deutsche Fans geschrieben

Manowar haben einen neuen Song komponiert und aufgenommen. Das Besondere an dem Lied ist jedoch, dass es Bassist Joey DeMaio und Co. eigens für die deutschen Fans der True-Metaller gemacht haben. Es trägt den Titel ‘Laut und hart, stark und schnell’. Vor der eigentlichen Veröffentlichung Mitte Februar feiert der Track allerdings schon jetzt Premiere — auf Bild.de.

Gegen geringe Gebühr

Damit ist der Zeitung durchaus ein Coup gelungen. Doch einfach so schenkt Bild.de ‘Laut und hart, stark und schnell’ nicht her: Um sich das neue Stück zu Gemüte zu führen, muss der geneigte Manowar-Fan sich ein BILDplus schießen. Doch damit nicht genug: Bandboss Joey DeMaio hat es sich nicht nehmen lassen, noch ein Grußwort extra für die Fans in Deutschland aufzuzeichnen. Wer sich das alles gönnt, ist dann allerdings auch top auf die anstehende Hallentournee der Band vorbereitet.

Manowar spielen ab 11. Februar hierzulande in Nürnberg, Zwickau, Mannheim, Neu-Ulm, Oberhausen, Bremen und Berlin. Wer hierdurch nun verstärkte Lust auf die vier Metaller aus New York bekommen hat, dem sei die nächste Printausgabe des METAL HAMMER ans Herz gelegt: Dort lest ihr eine exklusive Manowar-Titelgeschichte mit brandneuem, ausführlichem Interview mit Joey DeMaio. Zu haben ist MH 03/2023 ab 15. Februar. Entweder ihr holt euch das Heft am Kiosk oder lasst es euch z.B. im aktuell supergünstigen im Spezialabo direkt nach Hause schicken: www.metal-hammer.de/spezialabo

