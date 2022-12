Manowar: ‘Metal In The Arctic’-Mini-Doku veröffentlicht

‘Metal In The Arctic’ – und der Titel ist Programm. Vor etwas mehr als drei Jahren, am 16. April 2019, versammelten sich Manowar-Fans aus aller Welt in dem knapp 2500 Einwohnende umfassenden Dorf Longyearbyen, das zur norwegischen Inselgruppe Svalbard gehört. Und das, um einer spektakulären Veranstaltung der True-Metaller beizuwohnen.

Nun haben Manowar eine 14-minütige Dokumentation veröffentlicht, die an das außergewöhnliche Ereignis erinnert und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht.

LORD OF STEEL-Nachfolger ist in Arbeit

Obwohl Manowar im Laufe der vergangenen Jahre einige EPs veröffentlicht haben, darunter THE REVENGE OF ODYSSEUS (2022), wartet die Fangemeinschaft seit dem 2012 erschienenen THE LORD OF STEEL auf frisches Material in LP-Format.

Stattdessen würden Manowar nun an Songs schrauben, die man klassischerweise von ihnen erwarten würde. Laut dem Bassisten bestünden darüber hinaus gute Chancen, dass einige dieser Songs bereits live auf der „Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour ’23“ präsentiert werden könnten.

