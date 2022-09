Manowar rekrutieren Michael Angelo Batio für 2023

Foto: Future via Getty Images, David Caudery/Total Guitar Magazine. All rights reserved.

Der neue Manowar-Live-Gitarrist Michael Angelo Batio, hier bei einem Auftritt im Albany Theatre am 11. August 2009 in Deptford

Der renommierte Gitarrist Michael Angelo Batio wird im kommenden Jahr bei Manowar spielen — zumindest für die „Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour 2023“. Der Grund: Stammgitarrist E.V. Martel kann aus persönlichen Gründen nächstes Jahr nicht auf Konzertreise gehen. „Manowar und ihre Crew zusammen mit all den Manowarriorern auf der ganzen Welt waren wirklich großartig zu mir — seit dem Moment, als ich eingestiegen bin. Ich könnte nicht dankbarer für die gemeinsamen guten Zeiten sein“, gab Martel zu Protokoll.

Virtuose auf sechs Saiten

Joey DeMaio ergänzte: „Wir lieben und respektieren E.V. und unterstützen seine Entscheidung. Er ist ein echter Bruder. Und wir werden für immer unvergessliche Erinnerungen teilen, wie in der Nähe des nördlichen Polarkreises oder zum ersten Mal in Mexiko zu spielen.“ Michael Angelo Batio ist bekannt für seine schnelle und technische Art, Gitarre zu spielen. Der US-Amerikaner kann sogar auf einer Axt mit zwei beziehungsweise vier Hälsen musizieren.

Manowar-Boss DeMaio dazu: „Wir kennen Michael seit vielen Jahren und haben seine Arbeit schon immer bewundert. Seine Technik ist verblüffend. Als wir ihn eingeladen haben, mit uns zu jammen, haben wir in Lichtgeschwindigkeit miteinander gespielt. Alles nahm sofort Gestalt an. Wir sind bereit für eine Mördertournee.“ Michael Angelo Batio kommentiert: „Ich könnte nicht begeisterter sein. Mehr als alles andere liebe ich Metal — und mehr Metal als Manowar geht nicht! Ich kann es nicht erwarten, auf die Bühne zu gehen und für die Fans zu spielen.“

Mit der „Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour 2023“ feiert die Gruppe ihre über 40-jährige Karriere sowie die Jubiläen von legendären Alben wir BATTLE HYMNS (1982), INTO GLORY RIDE (1983), THE TRIUMPH OF STEEL (1992) und WARRIORS OF THE WORLD (2002).

