Megadeth: Cover-Künstler verklagt die Band

Der Cover-Künstler Brent Elliott White, Illustrator des aktuellen Albums von Dave Mustaine und Co., THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD!, hat die US-Thrasher verklagt. Offenbar haben Megadeth weder für dessen Arbeit bezahlt, noch diesem die gebührende Anerkennung für das Werk gezollt.

So kam es zum Rechtsstreit

Empfehlung der Redaktion David Ellefson besitzt keine Kopie des neuen Megadeth-Albums Thrash Metal Der geschasste Bassist David Ellefson meint zudem, er wird sich nie eine CD oder LP von THE SICK, THE DYING... AND THE DEAD! zulegen. Besagte Klage wurde am 3. Februar beim U.S. District Court for the Eastern District of New York eingereicht (The Hollywood Reporter berichtete). Brent, der zuvor bereits für Trivium, Job For A Cowboy, Death Angel und Arch Enemy gearbeitet hat, erklärte darin den Sachverhalt. Er sei Anfang 2020 kontaktiert worden, um das Coverartwork für eine bevorstehende Megadeth-Platte zu konzipieren. Der Künstler hatte zuvor an zwei anderen Alben der Band grafisch mitgewirkt. Hinsichtlich der Vergütung seiner Arbeit an THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! sei es allerdings zwischen beiden Parteien zum Streit gekommen.

Kurz vor dem Release des Albums kam es zum plötzlichen Umschwung. Am 22. Juni 2022 teilte Bob Johnsen, CEO von 5B Artists + Media (Megadeth-Manager), Brent mit, dass Megadeth an Kostümen für eine bevorstehende Tour gearbeitet hätten, welche auf dem Artwork basieren. Der Künstler sollte dafür die Entwürfe liefern. Brent teilte daraufhin mit, dass er keinen schriftlichen Vertrag mit der Band habe und seine bisherige Arbeit zudem noch nicht bezahlt worden sei. „Ich weiß, dass die Veröffentlichungszeit für Alben hektisch ist, aber ich muss erwähnen, dass jede Zulieferung, einschließlich Album-Cover, an einen Vertrag und eine entsprechende Vergütung gebunden ist“, schrieb er an Bob via SMS. „Also müssen wir das bald klären.“

Schwierige Kommunikation

Schwierige Kommunikation

Nur einen Tag nach der Korrespondenz zwischen Illustrator und Management veröffentlichten Megadeth das Coverartwork, ohne zuvor einen Vertrag über die Entlohnung und Verwendung des Werks auszuarbeiten. Brent erhielt laut eigener Aussage bisher kein Geld für seine Arbeit. Die Veröffentlichung des Covers wies hingegen Dave Mustaine als Urheber aus. „Ich nahm an, dass sich jemand mit mir in Verbindung setzen würde, um die Konditionen zu klären, bevor das Album erscheint… Aber keine der Informationen weist auf mich hin, keine Erwähnung in den Sozialen Medien und keine Erwähnung im Artikel", erklärte Brent. „Wir haben keinen Vertrag, Art-Release- oder Nutzungsvereinbarung. […] Da wir keine Vereinbarung mit einander haben, liegt das Urheberrecht weiterhin bei mir."

Nach der Veröffentlichung des Artworks versuchten Megadeth offenbar Brent dazu zu bewegen, die identischen Konditionen zu akzeptieren, welche der Künstler und die Band bereits für ihre erste Zusammenarbeit ausgehandelt hatten. Brent habe diesen Bedingungen allerdings nie zugestimmt und Megadeth bereits im Vorfeld der Veröffentlichung von THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! mitgeteilt, dass er diese auch nicht akzeptieren werde.

