Pollstar vermeldet zum Jahresende stets die erfolgreichsten Tourneen des aktuellen Sonnenumlaufs. Als kleines Vorableckerli hat das Branchen-Magazin eine andere spannende Rangliste rausgehauen: Die beliebtesten Live-Künstler des Millenniums. Auch wenn ganz an der Spitze vornehmlich Pop(-Rock-)Acts zu finden sind, haben es doch Metallica, Bon Jovi, Iron Maiden und Guns N’ Roses in die Auflistung geschafft.

Beachtliche Zahlen

So machen es sich James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo und Kirk Hammett auf Platz 8 gemütlich. Metallica haben seit 2001 insgesamt rund 15,5 Millionen Tickets für 562 Shows abgesetzt und damit knapp 1,5 Milliarden US-Dollar eingenommen. Direkt dahinter rangieren Bon Jovi mit 13,9 Millionen verkauften Eintrittskarten für 587 Konzerte und einem Einspielergebnis von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Das war’s dann auch mit der Top 10: Guns N’ Roses folgen nämlich erst auf Rang 16 — mit 10,7 Millionen abgesetzten Tickets bei 486 Konzerten und Einnahmen in Höhe von circa 1,1 Milliarden US-Dollar. Iron Maiden liegen mit 10,1 Millionen Eintrittskarten bei 620 Liveshows und eingespielten 717 Millionen US-Dollar auf Rang 19.

Der Vollständigkeit halber seien noch die Top 3 aufgeführt: An der Spitze thronen natürlich Coldplay. Die Gruppe um Frontmann Chris Martin schaffte es, 24,8 Millionen Eintrittskarten bei 731 Konzerten an die Zuschauer zu bringen und damit rund 2,5 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Platz 2 belegen U2 mit 20,2 Millionen Tickets, 594 Gastspielen und ungefähr 2,2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Dahinter kommt Ed Sheeran mit 19,6 Millionen verkauften Tickets bei 641 Live-Shows und eingespielten 1,7 Milliarden US-Dollar auf Rang 3.

„Gratulation an Coldplay, U2, Ed Sheeran, die Dave Matthews Band und all die Top 25 Acts der letzten 25 Jahre sowie an all ihre Teams, Fans und die gesamte Industrie, die unermüdlich daran gearbeitet, dass dieses Shows stattfinden“, gibt Pollstar-Chefredakteur Andy Gensler zu Protokoll. „Es ist überwältigend, sich das exponenzielle Wachstum anzusehen, das diese Industrie während des vergangenen Vierteljahrhunderts hatte. Dabei haben mehr Superstar-Acts in mehr Territorien als jemals zuvor gespielt. Diese Liste ist der perfekte Auftakt zu unserer besonderen Jahresendausgabe für 2025, in der Tourneen weiter neue kreative und kommerzielle Höhen erreichen — und zwar in jedem Genre.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.