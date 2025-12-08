Zwei australische Metallica-Fans sehen sich aktuell mit lebenslänglichen Hausverboten im Optus Stadium in Perth konfrontiert. Während des Metallica-Konzerts in Perth am 1. November kletterten sie einen Lautsprecherturm hinauf. Ein Video der Aktion gibt es unten.

Gefährliche Aktion

Der zwanzigjährige Beau William Loch Rollings und sein 23 Jahre alter Freund Rory Hugh Culpert haben das Optus Stadium in Perth während des dort stattgefundenen Metallica-Konzerts am 1. November offenbar mit einer Boulderhalle verwechselt: Während der Show sprangen die beiden über eine Sicherheitsbarriere und erklommen den zentralen Turm des Konzertstadions, wo sie sich Angaben zufolge in Höhen zwischen zehn und fünfzig Metern festklammerten. In diesem Zustand und bei vermutlich guter Sicht verharrten sie rund zwanzig Minuten.

Empfehlungen der Redaktion Metallica: Zwei Fans klettern unerlaubt auf Gerüstturm

Dieser Stunt alarmierte die Security und löste schließlich einen Polizeieinsatz vor den Augen Tausender Fans aus. Im Zuge einer Untersuchung wegen Hausfriedensbruch wurden beiden Fans die Mobiltelefone entzogen. Darauf befanden sich Videos der Kletteraktion. Die beiden Abenteurer wurden sicher zu Boden gebracht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Bell Tower Times (@belltowertimes)

Die Konsequenzen

Die Richterin Ruth Dineen bezeichnete die Aktion als „eine unglaublich dumme Sache und eine gute Strategie, den Abend zu ruinieren.“ Sowohl Rollings als auch Culpert wurden wegen Hausfriedensbruch belangt. Beide erkannten die Problematik der Situation. Ihnen blüht jetzt eine Geldstrafe von ungefähr 1.000 US Dollar und Gerichtskosten von rund 300 US Dollar.

Die Geschehnisse ereigneten sich, während Metallica im Rahmen ihrer „M72 World Tour“ Australien bespielten. 2026 wird die Tournee in Europa fortgesetzt. Darunter sind auch einige Termin in Deutschland.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.