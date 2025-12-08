Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Metallica-Fans: Lebenslanges Konzertverbot nach Kletteraktion

Metallica: Rob Trujillo, Lars Ulrich, James Hetfield und Kirk Hammett (v.l.)
Metallica: Rob Trujillo, Lars Ulrich, James Hetfield und Kirk Hammett (v.l.)
Foto: Tim Saccenti. All rights reserved.
von
Zwei Metallica-Fans erhielten ein lebenslanges Konzertverbot in Perth, da sie während des Konzerts auf einen Lautsprecherturm geklettert sind.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Zwei australische Metallica-Fans sehen sich aktuell mit lebenslänglichen Hausverboten im Optus Stadium in Perth konfrontiert. Während des Metallica-Konzerts in Perth am 1. November kletterten sie einen Lautsprecherturm hinauf. Ein Video der Aktion gibt es unten.

Gefährliche Aktion

Der zwanzigjährige Beau William Loch Rollings und sein 23 Jahre alter Freund Rory Hugh Culpert haben das Optus Stadium in Perth während des dort stattgefundenen Metallica-Konzerts am 1. November offenbar mit einer Boulderhalle verwechselt: Während der Show sprangen die beiden über eine Sicherheitsbarriere und erklommen den zentralen Turm des Konzertstadions, wo sie sich Angaben zufolge in Höhen zwischen zehn und fünfzig Metern festklammerten. In diesem Zustand und bei vermutlich guter Sicht verharrten sie rund zwanzig Minuten.

Dieser Stunt alarmierte die Security und löste schließlich einen Polizeieinsatz vor den Augen Tausender Fans aus. Im Zuge einer Untersuchung wegen Hausfriedensbruch wurden beiden Fans die Mobiltelefone entzogen. Darauf befanden sich Videos der Kletteraktion. Die beiden Abenteurer wurden sicher zu Boden gebracht.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von The Bell Tower Times (@belltowertimes)

Die Konsequenzen

Die Richterin Ruth Dineen bezeichnete die Aktion als „eine unglaublich dumme Sache und eine gute Strategie, den Abend zu ruinieren.“ Sowohl Rollings als auch Culpert wurden wegen Hausfriedensbruch belangt. Beide erkannten die Problematik der Situation. Ihnen blüht jetzt eine Geldstrafe von ungefähr 1.000 US Dollar und Gerichtskosten von rund 300 US Dollar.

Die Geschehnisse ereigneten sich, während Metallica im Rahmen ihrer „M72 World Tour“ Australien bespielten. 2026 wird die Tournee in Europa fortgesetzt. Darunter sind auch einige Termin in Deutschland.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Australien M72 World Tour Metallica Perth Polizeieinsatz Stunt
Statt ‘Babo’: Die stärksten Metal-Dokus!
Auf jeden Fall metallischer als ‘Babo — Die Haftbefehl-Story’: Metallicas ‘Some Kind Of Monster’
Wie aufwühlend ‘Babo - Die Haftbefehl-Story’ auch sein mag: Metal kann das auch! Scrollt euch also hier durch die besten Metal-Dokus.
Derzeit ist ‘Babo — Die Haftbefehl-Story’ in aller Munde. Während die Musikwelt zum einen fühlt, wie bewegend die Dokumentation ist, und zum anderen bemängelt, was man sowohl aus Sicht der Filmemacher als auch von Seiten der Labelchefs hätte bessermachen müssen, weisen wir lieber auf die wichtigste Tatsache hin: Das ist ja gar kein Metal! Sorry, Babo. Um den Blick also wieder aufs Wesentliche zu lenken, haben wir die stärksten Metal-Dokumentationen inklusive Streaming- und Kauf-Hinweisen zusammengetragen. Iron Maiden - Flight 666 Wer seit über 40 Jahren im Musik-Business unterwegs ist, hat eine Menge zu erzählen. Doch darum geht es in ‘Iron…
Weiterlesen
Zur Startseite