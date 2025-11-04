Konzerte machen Spaß, bringen das Blut in Wallung und sind alles andere als langweilig. Das sollte man zumindest meinen können, doch zwei Metallica-Fans in Australien straften diese Vermutung nun Lügen. Die beiden jungen Männer bekamen während der Show am 1. November 2025 in Perth anscheinend nicht genug Action — und gönnten sich daher eine kleine Kletterpartie.

Kleiner Schabernack

Allerdings war der Stunt gar nicht harmlos. Anstatt einander zum Beispiel lediglich huckepack zu nehmen oder eine Runde Crowdsurfen zu gehen, zog den 20-jährigen Konzertbesucher aus Carey Park sowie den 23-jährigen Zuschauer aus Australind ein riesiger Gerüstturm an, an dem Boxen von der PA-Anlage befestigt waren. Irgendwie schlüpften die beiden an den Security-Mitarbeitern vorbei und erklommen die Leiter inmitten des Aufbaus.

Doch natürlich hat man die beiden Freigeister entdeckt. So wurden die zwei Herren dazu angehalten, die Sprossen wieder herunter zu steigen. Nachfolgend nahmen Polizeibeamte die beiden Spaßvögel fest. Hierzu gab ein Polizeisprecher gegenüber News.com.au zu Protokoll: „Den Männern wird vorgeworfen, dass sie am zentralen Turm beim Metallica-Konzert im Optus-Stadion am Samstag hoch geklettert sind.“

Metallica hatten sich seit mehr als zehn Jahren nicht mehr in „Down Under“ blicken lassen, was Live-Shows angeht. Mit nach Australien nahmen Frontmann und Gitarrist James Hetfield, Schlagzeuger Lars Ulrich, Lead-Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo die beiden Vorbands Evanescence und Suicidal Tendencies. Laut den Veranstaltern des Gastspiels in Perth wurden mehr als 60.000 Tickets für die Show verkauft.

Den beiden Männern steht gewiss noch ein rechtliches Nachspiel bevor. So kommen die Klettermaxe vor Gericht, wo sie wegen Hausfriedensbruch angeklagt werden.

Metallica — Setlist Perth 1.11.25:

Creeping Death For Whom The Bell Tolls Holier Than Thou Fuel The Unforgiven Wherever I May Roam Kirk and Ron Doodle The Day That Never Comes Moth Into Flame Sad But True Nothing Else Matters Seek & Destroy Lux Æterna Master Of Puppets One Enter Sandman

