Metallica: Zwei Fans klettern unerlaubt auf Gerüstturm

Die aktuelle Metallica-Produktion — hier zu sehen im Rogers Centre am 24. April 2025 in Toronto
Die aktuelle Metallica-Produktion — hier zu sehen im Rogers Centre am 24. April 2025 in Toronto
Foto: Getty Images, JeremyChanPhotography.com 2. All rights reserved.
von
Metallica hatten bei ihrer Live-Show im australischen Perth mit zwei Chaoten zu kämpfen, die sich eine gefährliche Aktion leisteten.
Konzerte machen Spaß, bringen das Blut in Wallung und sind alles andere als langweilig. Das sollte man zumindest meinen können, doch zwei Metallica-Fans in Australien straften diese Vermutung nun Lügen. Die beiden jungen Männer bekamen während der Show am 1. November 2025 in Perth anscheinend nicht genug Action — und gönnten sich daher eine kleine Kletterpartie.

Kleiner Schabernack

Allerdings war der Stunt gar nicht harmlos. Anstatt einander zum Beispiel lediglich huckepack zu nehmen oder eine Runde Crowdsurfen zu gehen, zog den 20-jährigen Konzertbesucher aus Carey Park sowie den 23-jährigen Zuschauer aus Australind ein riesiger Gerüstturm an, an dem Boxen von der PA-Anlage befestigt waren. Irgendwie schlüpften die beiden an den Security-Mitarbeitern vorbei und erklommen die Leiter inmitten des Aufbaus.

Doch natürlich hat man die beiden Freigeister entdeckt. So wurden die zwei Herren dazu angehalten, die Sprossen wieder herunter zu steigen. Nachfolgend nahmen Polizeibeamte die beiden Spaßvögel fest. Hierzu gab ein Polizeisprecher gegenüber News.com.au zu Protokoll: „Den Männern wird vorgeworfen, dass sie am zentralen Turm beim Metallica-Konzert im Optus-Stadion am Samstag hoch geklettert sind.“ 

Metallica hatten sich seit mehr als zehn Jahren nicht mehr in „Down Under“ blicken lassen, was Live-Shows angeht. Mit nach Australien nahmen Frontmann und Gitarrist James Hetfield, Schlagzeuger Lars Ulrich, Lead-Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo die beiden Vorbands Evanescence und Suicidal Tendencies. Laut den Veranstaltern des Gastspiels in Perth wurden mehr als 60.000 Tickets für die Show verkauft.

Den beiden Männern steht gewiss noch ein rechtliches Nachspiel bevor. So kommen die Klettermaxe vor Gericht, wo sie wegen Hausfriedensbruch angeklagt werden.

Metallica — Setlist Perth 1.11.25:

  1. Creeping Death
  2. For Whom The Bell Tolls
  3. Holier Than Thou
  4. Fuel
  5. The Unforgiven
  6. Wherever I May Roam
  7. Kirk and Ron Doodle
  8. The Day That Never Comes
  9. Moth Into Flame
  10. Sad But True
  11. Nothing Else Matters
  12. Seek & Destroy
  13. Lux Æterna
  14. Master Of Puppets
  15. One
  16. Enter Sandman


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

