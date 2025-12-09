Toggle menu

Chris Garza braucht Auszeit von Suicide Silence

Suicide Silence - Rock im Park 2014 - 7-6-2014_0015.jpg
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Gitarrist Chris Garza verabschiedet sich mit einem Statement temporär von Suicide Silence, um sich neu zu sortieren.
Suicide Silence-Gründungsgitarrist Chris Garza muss sich eine Zeit lang von seiner Band verabschieden. Das erklärte der Musiker in einem Statement auf Instagram. Garza möchte kurzzeitig ein wenig Abstand gewinnen, um sich neu zu orientieren.

In seinem Statement schreibt er: „Hallo zusammen, wie manche von euch vielleicht schon gemerkt haben, habe ich die letzten paar Suicide Silence-Konzerte verpasst. Das ist, weil ich eine Pause von der Band mache. SuSi sind seit 2002 ununterbrochen in meinem Kopf.“

Reset-Knopf

Der Gitarrist beteuert, dass trotzdem alles in Ordnung sei, er aber kürzertreten müsse: „Alles ist gut. Ich muss nur den Reset-Knopf drücken, damit ich in naher Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen kann. Wie der Terminator schon gesagt hat: Ich komme wieder.“

Das Statement wurde von Garza und Suicide Silence in einem gemeinsamen Post auf Instagram veröffentlicht. Von Seiten der restlichen Band-Mitglieder gibt es keinen Kommentar zu Garzas Entscheidung. Wer Garza in nächster Zeit vertreten soll, ist unbekannt.

Suicide Silence sind ab Januar im Vorprogramm der umstrittenen Deathcore-Formation Slaughter To Prevail auf Tournee. Mit dabei sind noch Dying Fetus und Annotations Of An Autopsy. Die Tour kommt insgesamt sechs Mal in Deutschland vorbei: in Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frakfurt, München und Leipzig.


