Suicide Silence: „Ohne Hermida gäbe es uns nicht mehr“

Gestern, am 01. November 2022, war es bereits eine Dekade her, dass Ex-Suicide Silence-Frontmann Mitch Lucker an den tödlichen Folgen eines Motorradunfalls verstarb. Während eines Interviews mit Consequence sprachen Chris Garza und Dan Kenny, die sich noch lebhaft an die Zeit vor zehn Jahren zurückerinnern, über den tragischen Tod ihres Frontmanns. Unabhängig des schweren emotionalen Verlusts, den die Band mit dem Ableben eines Freundes erlitten hatte, stand wohl auch die Zukunft von Suicide Silence auf dem Spiel.

Noch immer vereint

„Er war der beste Freund überhaupt. Er war der beste Frontmann überhaupt“, erklärte Kenny. „Wir denken jeden Tag an ihn, weil wir jeden Tag Songs spielen, die ursprünglich von ihm gesungen wurden. Es ist schwer, nicht an ihn zu denken. Ich denke jeden Tag an ihn, wenn ich auf der Bühne stehe. Wenn ich hinter der Bühne jemanden sehe, der wirklich gut mit ihm befreundet war, dann denke ich sofort an ihn. Er ist immer noch da, verstehst du? (…) Aber ja, ich vermisse ihn und ich wünschte, er wäre noch hier. Aber wir ehren sein Vermächtnis an jedem einzelnen Tag.“

Empfehlung der Redaktion Suicide Silence: 10. Todestag von Mitch Lucker Deathcore Heute, am 01. November 2022, jährt sich der Todestag des ursprünglichen Suicide Silence-Frontmanns Mitch Lucker bereits zum zehnten Mal. Auch Garza stieg ein und betonte ebenfalls, dass Lucker heute noch genauso zur Band gehören würde wie damals. „Ich sage es die ganze Zeit – und ich versuche nicht, spirituell zu werden – , aber ich habe immer noch das Gefühl, dass er bei uns ist und uns hilft, schwierige Entscheidungen zu treffen. Wir haben unseren Bruder, meinen besten Freund und das Gesicht der Band verloren. Alles in einer verdammten Sekunde.“

Suicide Silence zählen unterdessen zu den international erfolgreichsten Bands, die das Deathcore-Subgenre vertreten. Viel eher gelten sie – und insbesondere Ex-Frontmann Mitch Lucker – trotz der späten Veröffentlichung ihrer Debütplatte THE CLEANSING (2007) unter anderem als Vorreiter desselben. „Jetzt, da wir so viele junge Bands sehen, die einen ähnlichen Musikstil spielen, fühlt es sich an, als würden wir beobachten, was Mitch für die Heavy Metal- und Deathcore-Szene hinterlassen hat“, fügte Garza hinzu.

Eddie Hermida sei Dank

Ferner erwähnten die zwei Suicide Silence-Mitglieder die nötige Rettung durch Eddie Hermida, der die Band im Wesentlichen davor bewahrt hatte, sich nach dem Tod von Lucker aufzulösen. „Er hat einfach einen phänomenalen Job gemacht. Wenn Eddie nicht der neue Sänger von Suicide Silence gewesen wäre und diese eigentlich unmöglich zu bewältigende Aufgabe auf sich genommen hätte, dann hätte das sonst niemand auf diesem Planeten geschafft. Es gab nur einen Kerl, der dafür bestimmt sein sollte, und das war Eddie. Wenn Eddie nicht gewesen wäre, wären wir keine Band mehr.“

