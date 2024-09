System Of A Down sprechen über ihren peinlichsten Auftritt

Serj Tankian bei einer Show von System Of A Down in der Viejas Arena At San Diego State University am 1. Februar 2022.

auch interessant

Viele Bands hatten im Laufe ihrer Karriere mal den ein oder anderen peinlichen Auftritt. Auch System Of A Down haben einen großen Reinfall zu beklagen. Wie Sänger Serj Tankian im Interview mit ‘Revolver’ erklärte, sei er einmal unter Rauschmitteleinfluss aufgetreten – mit entsprechenden Folgen.

Keine guten Voraussetzungen

Empfehlung der Redaktion System Of A Down: Deshalb kommt keine neue Musik Alternative Metal, Nu Metal Laut System Of A Down-Bassist Shavo Odadjian erschwert ein entscheidender Faktor die weitere Zusammenarbeit innerhalb der Band. „An einem meiner Geburtstage spielten wir in Pittsburgh ein Konzert. In den frühen Tagen von System Of A Down trank ich etwas oder rauchte eine Zigarette, bevor ich auf die Bühne ging – das lockerte mich auf und mir ging es gut. Dann hörte ich für lange Zeit mit dem Kiffen auf“, so Tankian. „An diesem Geburtstag rief mich Daron (Malakian, Gitarrist – Anm.d.A.) in seinen Bus und sagte: ‚Kumpel, lass uns vor der Show zusammen eine Bong rauchen.‘ Er bereut das inzwischen, weil ich richtig stoned war. Ich war so stoned, dass ich unsere gesamte Musik als Tanzmusik hörte, als wir auf die Bühne kamen.

FOUNDATIONS auf Amazon.de bestellen!

Ich konnte die Lieder nicht voneinander unterscheiden, deshalb konnte ich mich auch an keinen der Texte erinnern. Es war die verdammt peinlichste Show aller Zeiten. Sie spielten eine Ballade und ich schrie. Dann spielten sie ein hartes Lied und ich murmelte – bis zu dem Punkt, an dem das Publikum mich bat, den Text zum nächsten Lied bitte nicht zu vergessen. Und jedes Mal, wenn ich einen der Jungs um Hilfe mit den Texten bat, sah ich, wie sie den Text mitsangen, aber ich hörte ihn nicht – und dann fing ich einfach an zu lachen. Aber ich war so bekifft, dass es mir scheißegal war. Hinterher tat mir die Band und das Publikum leid. Die Band war noch nie so enttäuscht gewesen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.