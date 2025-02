Klaus Meine: Scorpions-Filmbiografie soll noch 2025 erscheinen

(l-r) Pawel Mąciwoda, Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs, und Mikkey Dee von der Rock-Band Scorpions stehen bei einem Fototermin vor der Heinz von Heiden Arena. Die Scorpions feiern 2025 ihren 60. Geburtstag. Am 05.07.2025 soll ein Konzert in der Arena stattfinden.

Zehn Jahre, nachdem die Scorpions in ‘Forever And A Day’ das letzte Mal über die Leinwand geflitzt sind, arbeiten die Hannoveraner wieder fleißig an einem biografischen Film. ‘Wind Of Change’ wird von ESX Entertainment produziert. Über den Stand der Arbeiten spricht Frontmann Klaus Meine in einem neuen Interview mit Scorpions Brazil.

„Nun ja, bei Filmen braucht es einige Zeit, bis alles ins Rollen kommt. Aktuell hoffen wir, dass die Filmbiografie noch dieses Jahr auf der ganzen Welt zu sehen sein wird.“ Das scheint optimistisch, denn an Aufnahmen mangelt es noch. „In ein paar Monaten fangen sie an zu filmen. Im Moment arbeiten sie noch am Drehbuch und suchen Schauspieler, die die Band gut darstellen.“ Er witzelt: „Es ist nicht einfach, fünf Brad Pitts zu finden.“

Enge Zusammenarbeit zwischen den Scorpions und dem Produzenten

Empfehlung der Redaktion Scorpions Exklusiv-Interview: Blackout mit Judas Priest Hard Rock Nach der offiziellen Scorpions-Pressekonferenz durfte METAL HAMMER in einem Exklusiv-Interview weitere Fragen an die Band stellen. Auf die Frage, inwiefern er und der Rest der Scorpions involviert sind, antwortet er: „Wir haben am Skript mitgearbeitet und werden dabei sein, wenn sie sich auf die Suche nach Leuten begeben, die Rudolf, Matthias und mich spielen können. Wir stehen in engem Kontakt mit Ali Afshar, dem Produzenten.“ Der gebürtige Iraner ist unter anderem bekannt für Werke wie ‘A California Christmas’ (2020), ‘American Wrestler: The Wizard’ (2016) und ‘Er steht einfach nicht auf Dich’ (2009). „Er hat ein tolles Team, ein großes Herz und liebt die Band. Er wird einen ganz besonderen Film über uns machen, weil er mit Herz und Seele dabei ist. Das merkt man“, erzählt Meine über den Produzenten.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum kann der Sänger noch nicht nennen. „Dafür ist es leider noch zu früh. Die Dreharbeiten starten im Mai, wie es danach weitergeht, weiß ich nicht. Hoffentlich kommt der Film im Herbst, das wäre toll. Genau weiß man das aber nie, es gibt zu viele Dinge, die schiefgehen können.“ Abschließend sagt Meine: „Wir sind ein Teil des Projekts und freuen uns sehr darüber. Hoffentlich wird es so großartig, wie die Regisseure es erwarten.“

